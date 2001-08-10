Мастер МБУ «Зеленый город» Татьяна Осинцева: Управлять мужчинами не тяжело
В Южно-Сахалинске завершаются работы по формовочной обрезке деревьев. В общей сложности в зимний период были приведены в порядок свыше 1200 растений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Мероприятия затронули как центральные улицы города, так и жилые микрорайоны. Их необходимо закончить до начала вегетации растений, т. е. до того момента, когда начнется движение сока.
Удаление сухих и поврежденных ветвей, прореживание кроны способствуют улучшению азотного и углеводного обмена, водного режима, росту дерева и повышению его декоративных качеств.
Формовочная обрезка - одно из направлений деятельности, которыми в Южно-Сахалинске занимается МБУ «Зеленый город». Предприятие также выполняет работы по валке деревьев, посеву и покосу травы, посадке цветов, уходу за газонами и клумбами, сбору мусора. За «Зеленым городом» закреплены 25 скверов, участки улиц Ленина, пр. Мира, пр. Победы и другие, в этом году в ведение передали улицы Поповича, Есенина, Емельянова.
С 2014 года рабочих курирует Татьяна Осинцева, одна из трех мастеров предприятия.
Ее трудовой день начинается ранним утром, когда она раздает задания подчиненным. Затем, когда люди выходят на объекты, задача мастера отслеживать ход работ, разрешать возникающие вопросы, во второй половине дня - плановый объезд всех объектов.
- Ну просто летаешь, как савраска. До 200 километров наматываем за день. И это сейчас. С наступлением тепла придется ездить еще больше. Ежедневно от Новоалександровска до Хомутово. Очень много ездить приходится, все отслеживать надо, - рассказала Татьяна.
Ее хозяйское отношение к родному городу не ограничивается рабочим временем.
- В любой день едешь по городу, автоматически для себя отмечаешь, где ветка упала, где еще какая-нибудь проблема. Потом на работу приходишь, даешь задание исправить.
В зимний период под началом Татьяны трудится около 60 человек, в основном, мужчины. Легко ли женщине управлять мужским коллективом?
- Не тяжело, вообще не тяжело. Легко нахожу общий язык со всеми. Ребята понятливые, людям работа нужна. Сейчас подобралась хорошая команда, дала задание - пошли сделали.
С наступлением тепла, когда наступает пик работ, количество подчиненных возрастает до 120. К коллективу присоединяются женщины, стараниями которых в Южно-Сахалинске расцветают сотни клумб.
- Мы следим за красотой, и люди благодарны. Приятно, когда звонят и говорят: «Спасибо огромное, «Зеленый город», за то, что вы делаете». Это и правда приятно, - поделилась Татьяна.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:01 Сегодня Островные волейболистки заняли третье место на турнире в Уссурийске
12:47 Сегодня Месячник санитарной очистки пройдет в Южно-Сахалинске
13:35 Сегодня Кадры, снятые на дорожную камеру 1972 года, смогут увидеть сахалинцы
10:03 Сегодня Сахалинские боксеры приняли участие в межрегиональном турнире
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?