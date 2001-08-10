Тихоокеанское
информационное агентство
12 Марта 2019
Сегодня 19:07
66,08|74,29|66,41
Мужчина решил распространить по Сахалину "синтетику"
13:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Стала известна программа соревнований Far East Cup

Стала известна программа соревнований Far East Cup

Организаторы сформировали полную программу соревнований Этапа континентального Кубка Дальнего Востока Far East Cup. Состязания, которые соберут более 200 горнолыжников, стартуют в областном центре 19 марта. Они продлятся неделю. Параллельно с международными стартами пройдут национальные чемпионат и первенство, а также финал Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На турнир приедут сильнейшие спортсмены-горнолыжники из Японии, Кореи, Китая, Австрии, Словении, Словакии, Беларуси, Боливии, Австралии, Великобритании, Швеции, Новой Зеландии, Чехии, Казахстана, а также все члены сборной команды страны, в том числе и сахалинские спортсмены.

Познакомиться с подробной программой состязаний можно на официальном сайте FIS (Международной федерации лыжного спорта). Организаторы предупреждают о том, что время стартов может меняться в зависимости от погодных условий.

Этап континентального Кубка Дальнего Востока Far East Cup — международные соревнования по горнолыжному спорту. Традиционно состязания включают в себя четыре дисциплины: специальный слалом, слалом-гигант, супер-гигант и альпийскую комбинацию.

Предшествующий сахалинскому этап континентального Кубка Дальнего Востока прошел в Японии в начале марта 2019 года.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?