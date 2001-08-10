Стала известна программа соревнований Far East Cup
Организаторы сформировали полную программу соревнований Этапа континентального Кубка Дальнего Востока Far East Cup. Состязания, которые соберут более 200 горнолыжников, стартуют в областном центре 19 марта. Они продлятся неделю. Параллельно с международными стартами пройдут национальные чемпионат и первенство, а также финал Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.
На турнир приедут сильнейшие спортсмены-горнолыжники из Японии, Кореи, Китая, Австрии, Словении, Словакии, Беларуси, Боливии, Австралии, Великобритании, Швеции, Новой Зеландии, Чехии, Казахстана, а также все члены сборной команды страны, в том числе и сахалинские спортсмены.
Познакомиться с подробной программой состязаний можно на официальном сайте FIS (Международной федерации лыжного спорта). Организаторы предупреждают о том, что время стартов может меняться в зависимости от погодных условий.
Этап континентального Кубка Дальнего Востока Far East Cup — международные соревнования по горнолыжному спорту. Традиционно состязания включают в себя четыре дисциплины: специальный слалом, слалом-гигант, супер-гигант и альпийскую комбинацию.
Предшествующий сахалинскому этап континентального Кубка Дальнего Востока прошел в Японии в начале марта 2019 года.
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