Стала известна программа соревнований Far East Cup

Организаторы сформировали полную программу соревнований Этапа континентального Кубка Дальнего Востока Far East Cup. Состязания, которые соберут более 200 горнолыжников, стартуют в областном центре 19 марта. Они продлятся неделю. Параллельно с международными стартами пройдут национальные чемпионат и первенство, а также финал Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

На турнир приедут сильнейшие спортсмены-горнолыжники из Японии, Кореи, Китая, Австрии, Словении, Словакии, Беларуси, Боливии, Австралии, Великобритании, Швеции, Новой Зеландии, Чехии, Казахстана, а также все члены сборной команды страны, в том числе и сахалинские спортсмены.

Познакомиться с подробной программой состязаний можно на официальном сайте FIS (Международной федерации лыжного спорта). Организаторы предупреждают о том, что время стартов может меняться в зависимости от погодных условий.

Этап континентального Кубка Дальнего Востока Far East Cup — международные соревнования по горнолыжному спорту. Традиционно состязания включают в себя четыре дисциплины: специальный слалом, слалом-гигант, супер-гигант и альпийскую комбинацию.

Предшествующий сахалинскому этап континентального Кубка Дальнего Востока прошел в Японии в начале марта 2019 года.