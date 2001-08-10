В Южно-Сахалинске продолжается прием заявок на участие в конкурсе президентских грантов

Южно-сахалинские некоммерческие организации (НКО), реализующие социально значимые проекты, могут принять участие в конкурсах на получение президентских грантов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Для этого необходимо своевременно подать заявку в электронной форме на официальном сайте Фонда президентских грантов https://президентскиегранты.рф/public/contest/index. Там же можно ознакомиться с условиями участия в конкурсе.

Напомним, в этом году таких конкурсов будет два. Прием заявок на первый заканчивается 15 марта, второй конкурс стартует 10 июня и завершится 31 июля.

Традиционно конкурсы проходят по нескольким направлениям: социальное обслуживание; охрана здоровья; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; молодежных проектов и талантов; проекты в области науки и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и институтов гражданского общества.

В прошлом году объем поддержки НКО составил около 8 миллиардов рублей. На эти средства были реализованы тысячи социально значимых проектов по всей России, в том числе 11 сахалинских инициатив.