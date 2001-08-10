Безвизовые поездки между Россией и Японией в 2019 году планируют начать в мае
Даты определены общим планом мероприятий по безвизовым обменам между странами. Его одобрили на российско-японских консультациях, состоявшихся в Саппоро. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.
Участие в международном мероприятии приняла делегация Сахалинской области. В ее состав вошли представители региональной комиссии по безвизовым поездкам граждан России и Японии, районных безвизовых подкомиссий Курильского и Южно-Курильского городских округов, а также МИД России в Южно-Сахалинске и Генерального консульства Российской Федерации в Саппоро.
С японской стороны в консультациях участвовали представители общественных организаций, занимающихся вопросами безвизовых обменов, Губернаторства Хоккайдо, МИДа Японии, Канцелярии Кабинета Министров Японии.
Главным итогом встречи стало одобрение сторонами общего плана совместных мероприятий за исключением ряда вопросов, требующих дополнительных согласований.
В 2019 году безвизовые поездки страны намерены начать 10 мая и завершить в первых числах октября. Предусмотрено 6 таких туров российских групп в Японию и 9 визитов японских делегаций на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп. Кроме того, в рамках программ «Свободных посещений» и «Посещений мест захоронений» южные Курильские острова планируют посетить ещё 10 групп из Страны восходящего солнца. В ходе дискуссий стороны также обсудили новый формат культурно-образовательных обменов и возможности безвизовых поездок для обмена опытом специалистами двух стран.
Обе стороны подтвердили готовность к активному сотрудничеству в рамках утвержденных мероприятий. Дальнейшее согласование плана безвизовых поездок на 2019 год будет продолжено по линии федеральных ведомств.
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