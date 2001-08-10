207 специальных справок выдано сахалинским

За два месяца нынешнего года в клиентских службах территориальных органов ПФР по Сахалинской области жителям островов выдано 207 справок о том, что они относятся к категории граждан предпенсионного возраста. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

С 2019 года начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. При этом федеральным законодательством введен новый термин — предпенсионный возраст. Сделано это для того, чтобы сохранить предпенсионерам различные льготы и меры социальной поддержки, например, по уплате имущественного и земельного налогов.

Появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости, которыми граждане смогут пользоваться уже за пять лет до наступления нового пенсионного возраста, с учетом переходных положений.

С нынешнего года Пенсионный фонд РФ запустил новый вид информирования, в рамках которого налоговым органам, органам власти, работодателям и гражданам предоставляются сведения, подтверждающие предпенсионный возраст человека.

Для примера, скажем о льготах по Трудовому кодексу и закону о занятости. Речь идет о выделении работнику предпенсионного возраста двух дней в году на диспансеризацию и повышенном размере пособия по безработице.

В нынешнем году пенсионный возраст вырос на один год и составляет на Сахалине и Курилах 51 год для женщин и 56 лет для мужчин.

Так вот, предпенсионными льготами, о которых было сказано, уже могут воспользоваться женщины, годы рождения которых приходятся на 1969 — 1973 годы. При этом необходимо уточнить. Те, кто родился в 1973 году, получат право на предпенсионные льготы в этом году только с того момента, когда отметят день своего рождения.

А мужчины считаются предпенсионерами, если их годы рождения приходятся на 1964 — 1968 годы. Уточнение и здесь. Тот, кто родился в 1968 году — получает право на льготы также с даты рождения.

Люди этих возрастов и считаются предпенсионерами до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии.

Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, являются налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения становится достижение границ прежнего пенсионного возраста. То есть, для большинства сахалинцев и курильчан таким возрастом станет 50 или 55 лет, в зависимости от пола и условий для назначения пенсии.

За первые два месяца нынешнего года в клиентских службах территориальных органов ПФР по Сахалинской области выдано 207 справок в результате оказания государственной услуги «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста».