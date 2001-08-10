Первые победы состоялись у юных пловцов МБУ «СОК «Афалина»

В Холмске состоялись соревнования по плаванию «День брассиста» - 6 тур Открытого Первенства МО «Холмский городской округ», в котором приняли участие 10 детей направленных от МБУ «СОК «Афалина». Детей сопровождали тренер Горбань Евгения Анатольевна и инструктор по спорту Джуманазаров Сержан Рустемович. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Курильска.

Дети занимаются у своих тренеров Горбань Евгении Анатольевны и Новиковой Татьяны Фёдоровны, только второй год, но на местных соревнованиях показывают высокие результаты. После проведения соревнований по плаванию «Кубок Афалины», которые были посвящены 2-х летию со дня открытия комплекса, было принято решение отправить отличившихся деток на соревнования в г. Холмск. В мае 2018г. наши юные спортсмены уже выезжали на соревнования в Холмск, но в прошлый раз им не удалось привести медали, но все участники тогда уже получили юношеские разряды. История Холмского плавательного бассейна насчитывает 50 лет. Однако о его жизни известно немного. 31 декабря 1969 года в Холмске по улице Победы был сдан в эксплуатацию бассейн общей площадью 2477,4 кв.м. На сегодняшний день в бассейне занимаются 290 спортсменов, 20 из которых имеют третий взрослый разряд, 11 - второй взрослый разряд. А трое ребят - многократные победители и призеры по плаванию муниципальных состязаний, чемпионатов Сахалинской области и Дальнего Востока. По результату соревнования, которое проходило в МБУ СШ МО «Холмский городской округ» в категории мальчики возрастной группы 2011г. и младше на дистанции 50 м. брасс 1 место занял Плэтика Алексей, в категории девочки возрастной группы 2009-2010г.р. на дистанции 100 м. брасс 3 место заняла Паршина Анфиса. Остальные участники улучшили свои личные результаты и получили спортивные разряды. Разгородин Илья, выступавший в категории юноши возрастной группы 2004 г.р. и старше получил 3 взрослый разряд, Зеленухина Елизавета – 1 юношеский, Захожая Илона – 2 юношеский, Стальной Иван – 2 юношеский, Малинин Игорь – 2 юношеский, Щербенко Маргарита – 1 юношеский, Кузнецов Владимир – 1 юношеский. МБУ «СОК «Афалина» поздравляет своих учеников! Пусть занятие спортом помогает вам в жизни. Желаем вам побед и достижений, пусть на вашем пути никогда не будет преград.