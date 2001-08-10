Подведены промежуточные итоги проекта для юных южносахалинок «Преображение»

За минувший месяц 15 школьниц областной столицы прошли обучение по нескольким модулям. С 9-классницами работали психологи, представители индустрии красоты и специалисты клубов Центра молодежных инициатив. За это время девушки научились фотопозированию и дефилированию у фотомодели, руководителя модельного агентства «ElitModelSakh» Натальи Гурник. Со специалистом ЦМИ, Еленой Бочанцевой, девушки освоили мыловарение и изготовление конфетных композиций.

- На проекте мне нравится абсолютно всё! - делится впечатлениями участница проекта «Преображение» Ирина Шарова. -Здесь есть люди, с которыми интересно общаться. Среди сверстников и одноклассников мне сложно найти интересных собеседников. Обычно, когда я приходила на похожие проекты, люди были не очень общительные либо я им почему-то не нравилась, либо они мне чем-то не подходили. Поэтому, когда я шла на проект, то очень переживала. А зря. За эти 3 месяца на проекте я бы хотела научиться готовить, правильно наносить макияж и подбирать одежду. Также мне интересны психология и дизайн.

Кандидаты психологических наук, доценты кафедры психологии института психологии и педагогики СахГУ Римма Кутбиддинова и Мария Куприна общались с участницами проекта в течение нескольких занятий. Работа с психологом помогла девушкам раскрепоститься, почувствовать себя уверенней.

- У них сейчас особенный возраст - гормональные изменения, становление мировоззрения, поиск ответа на вопрос: кто я? И пока они ищут, важно быть маяком для них. Чтобы они могли идти за взрослыми, учиться у людей, которые состоялись, перенимать только положительный опыт. После такого проекта изменения могут происходить на протяжении года или даже полутора лет. Встречи закончатся, а трансформация и изменения будут продолжаться, - рассказывает психолог Римма Кутбиддинова

Напомним, что проект стартовал в Южно-Сахалинске 12 февраля. За 3 месяца время 9-классницы южносахалинских школ изучат 8 модулей. Среди них психологические тренинги, секреты по уходу за собой, рукоделие и прочее. Курс рассчитан на 3 месяца. Проект реализуется Центром молодежных инициатив при поддержке Департамента по делам молодежи, спорту и туризму и Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ЦМИ.