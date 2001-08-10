Южно-Сахалинск удерживает лидирующие позиции в регионе по темпам жилищного строительства

Итоги развития строительной сферы за 2018 год подвели в администрации Южно-Сахалинска на отраслевом совещании. Участие в нем приняли общественники, представители депутатского корпуса Городской Думы, руководители строительных организаций, профильных структур муниципалитета и правительства области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С основным докладом, посвященным жилищному строительству, выступил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Денис Ю. Он озвучил следующие цифры: в 2018 году в областном центре ввели в эксплуатацию 169,3 тыс. кв. метров жилья, что составляет 652 дома (2287 квартир). Это 64% всего жилья, введенного в прошлом году в островном регионе.

Вместе с тем город на протяжении ряда последних лет активно развивается и растет. И вопрос наращивания темпов жилищного строительства является одним из ключевых. Тем более что все возможности для этого у муниципалитета есть. Сегодня ведется работа по формированию свободных земельных участков для последующего предоставления инвесторам для строительства жилья. Речь идет о 14 таких участках в различных районах городского округа. Освоение этих площадок намечено на 2019-2023 годы. Для этого проводится работа по обеспечению их инженерной инфраструктурой.

По словам Дениса Ю, сейчас большой спрос на строящееся жилье, особенно у участников социальных жилищных программ. 1800 потенциальных покупателей готовы инвестировать собственные средства в строительство жилья при условии предоставления соответствующей социальной выплаты либо сертификатов на улучшение жилищных условий. Таким образом, на ближайшие 2-3 года сформирован гарантированный спрос в размере не менее 100 тыс. кв. метров. Весьма востребовано арендное жилье и квартиры в домах, которые возводятся в рамках развития застроенных территорий. Планируется, что за ближайшие 3 года в Южно-Сахалинске общий объем ввода жилья составит 430 тыс. кв. метров. Также Денис Ю познакомил присутствующих с планами администрации города по развитию территорий, освобождаемых от ветхого жилья, по строительству на них новых домов.

От жилищного строительства - к обновлению городского пространства. И здесь основные тезисы следующие. Уже в этом году планируется приступить к подготовке нового Генерального плана городского округа и обновлению Правил землепользования и застройки. Также сейчас администрацией города совместно с ведущими специалистами страны в области градостроительной и проектной деятельности ведется работа по разработке единого дизайн-кода Южно-Сахалинска - свода правил, по которым будут приниматься все архитектурные и градостроительные решения в городе. Планируется, что этот документ увидит свет в апреле 2020 года.

С актуальной информацией о строительстве в 2018 году объектов муниципального значения и задачах на 2019-й выступил руководитель МКУ «Управление капитального строительства» Геннадий Юрин.

В 2018 году УКС завершило строительство домов для переселенцев в 25-м микрорайоне. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1-й очереди очистных сооружений ОСК-7. Построена новая технологическая линия производительностью 30 тыс. куб. метров в сутки. Этот объект очень значимый для города. Его строительство ведется с 2014 года. Сейчас разыгрывается аукцион на проведение пусконаладочных работ, которые планируется начать в мае. Также по линии МКУ УКС в прошлом году велась реконструкция участков сетей теплоснабжения, выполнены мероприятия по реконструкции насосных станций ОНС-10, ОНС-12.

Один из ключевых результатов - начало строительства в 2018 году учреждений образования. Это дополнительные корпуса на 480 мест каждый для школы № 26, гимназий № 1, 3. Крупные стройки развернулись в Дальнем (образовательная школа на 550 мест) и в Луговом (коррекционная школа на 260 мест). Также МКУ УКС выполнило работы по капремонту кровель и фасадов 4 детских садов и 5 школ.

Основные задачи на 2019 год: возведение новых домов для переселенцев из ветхого жилья, строительство объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт учреждений образования и др.

После выступлений основных докладчиков все желающие смогли задать сотрудникам муниципалитета вопросы. Представитель ассоциации «Сахалинстрой» Кирилл Кобяков спросил о перспективах дальнейшего использования навесного фасада детского сада «Кораблик», смонтированного в прошлом году. Общественник утверждает, что эти конструкции подвержены горючести.

Руководитель МКУ «Управление капитального строительства» Геннадий Юрин подчеркивает: эти материалы неоднократно проходили лабораторные исследования, их использование не противоречит противопожарным нормативам, а также требованиям действующего законодательства, проектной и технической документации на данную навесную фасадную систему.

К конструктивному диалогу стороны призывает председатель отраслевого совещания первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна.

- Если разобраться, у нас в принципе не бывает негорючих материалов. Как говорят специалисты, гореть может все. Вопрос в другом: насколько соответствует требованиям и нормативам этот материал? Сейчас есть одна позиция, есть другая позиция. По определенным требованиям, которые озвучил руководитель МКУ «Управление капитального строительства», этот материал разрешен. Поэтому тратить бюджетные деньги на демонтаж этого фасада и повторное устройство другого оснований нет, так как данный проект прошел все заключения соответствующих структур, - резюмировала она.

Также в ходе совещания строители и общественники поднимали вопросы газификации и оснащения новых объектов необходимой инфраструктурой. Обсудили ряд моментов, касающихся обеспечения качества работы и, главное, ответственности тех подрядчиков, кто в рамках закона № 44-ФЗ значительно снижает начальную сумму контрактов.

Как отметили участники мероприятия, сегодняшнее отраслевое совещание стало эффективной диалоговой площадкой для всех, кто развивает строительную отрасль Южно-Сахалинска.

А и. о. министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко призвала и муниципалитет, и строительный бизнес не снижать набранных темпов:

- В дальнейшем строить будем в 2 раза больше. На это нас нацеливает врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. И Южно-Сахалинску в плане строительства дается зеленый свет. Особое внимание — возведению социальных объектов, которые призваны повысить качество жизни горожан. В первую очередь это учреждения образования, здравоохранения и культуры. Поэтому призываю Южно-Сахалинск мобилизовать все свои возможности по выделению земельных участков под эти будущие здания.