Южносахалинцам напоминают о необходимости внести плату за земельные участки
Завершается срок внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков за 1-й квартал. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Департамент землепользования Южно-Сахалинска напоминает, что совершить оплату нужно до 20 марта. В случае возникновения задолженности департамент оставляет за собой право взыскать ее в судебном порядке и расторгнуть с неплательщиком договор аренды земельного участка.
Сведения о задолженности по арендной плате за земельные участки, а также квитанцию на оплату можно получить в отделе учета и контроля платежей департамента землепользования Южно-Сахалинска в рабочие дни по адресу: ул. Карла Маркса, 32, каб. № 3. Телефоны для справок: 312-608 (доб. 1-5), 46-44-38.
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