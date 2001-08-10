Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2019
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18:01, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напоминают о необходимости внести плату за земельные участки

Завершается срок внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков за 1-й квартал. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Департамент землепользования Южно-Сахалинска напоминает, что совершить оплату нужно до 20 марта. В случае возникновения задолженности департамент оставляет за собой право взыскать ее в судебном порядке и расторгнуть с неплательщиком договор аренды земельного участка.

Сведения о задолженности по арендной плате за земельные участки, а также квитанцию на оплату можно получить в отделе учета и контроля платежей департамента землепользования Южно-Сахалинска в рабочие дни по адресу: ул. Карла Маркса, 32, каб. № 3. Телефоны для справок: 312-608 (доб. 1-5), 46-44-38.

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