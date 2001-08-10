Жители Лугового выбрали проект для участия в конкурсе в рамках инициативного бюджетирования
Оживленные споры между сторонниками двух проектов, инициированных жителями планировочного района Луговое, прошли в рамках общего собрания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинка.
Открывая встречу, куратор проекта от администрации Южно-Сахалинска Наталия Куприна напомнила критерии, которым должны соответствовать идеи горожан для участия в инициативном бюджетировании. В числе определяющих - стоимость реализации проекта капитального строительства ограничивается 100 млн рублей; земли и объекты должны находиться в муниципальной собственности; срок строительства - не более 2 лет. Напомним, программу реализует островное правительство при поддержке врио главы региона Валерия Лимаренко.
Первый проект касался реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения центральной части планировочного района. Его представила местная жительница, член общественного совета Лугового Вера Алуева. Презентация проекта получилась весьма яркой и эмоциональной.
- Важно всем активно включиться в обсуждение и не упустить возможность кардинально решить вопрос с заменой сетей. Для нас это актуально. Я работаю в школе. Наш коллектив не может даже обустроить прилегающую территорию, так как есть риск, что из-за ветхих сетей будут вновь вскрывать асфальт. Я уже не говорю о том, что ремонт всегда связан с ограничениями в подаче воды, - аргументировала свою инициативу жительница.
С доводами Веры Алуевой согласились практически все присутствующие в зале. Эксперты от муниципалитета также отметили, что требуемым критериям проект соответствует и может быть вынесен на общегородское голосование. Вместе с тем представитель МКУ «Управление капитального строительства» отметил, что об озвученной проблеме с сетями муниципалитет знает и работает над ее разрешением. Так, в этом году должна завершиться разработка проекта по обновлению сетей в границах: ул. 2-я Северная - ул. 2-я Пионерская - ул. 2-я Железнодорожная - ул. Дружбы.
Еще один член общественного совета планировочного района Владлен Ким вынес на обсуждение проект реконструкции ул. Гайдука. Он пояснил, что эта вторая по значимости улица: здесь расположен ряд социальных объектов и она тоже остро нуждается в преображении. У проекта нашлось много сторонников, но были и те, кто считает, что кардинально изменить облик улицы можно, только расширив ее. А это невозможно, потому что пространство ограничено существующими строениями.
Точку в дискуссии о приоритетности инициатив поставило голосование: с почти двойным перевесом лидером был признан проект по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Завершилось собрание выбором 3 делегатов, которые представят проект на общегородском собрании. Оно состоится 29 марта в ГДК «Родина».
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
10:20 7 Марта К 2021 году проблема нехватки яслей на Сахалине и Курилах будет полностью закрыта
- 17:49 7 Марта Масленица в Южно-Курильске переносится на день
- 12:26 7 Марта Только один участок прибрежного льда специалисты назвали безопасным для рыбалки
17:49 14 Февраля ФСБ на Сахалине спасла тонувшего подростка
13:00 14 Февраля На южно-сахалинские автобусы ищут 50 водителей
17:35 15 Февраля Машины жителей Южно-Сахалинска не помешали провести «Дети Азии»
12:35 14 Февраля Елена Вяльбе рассказала об ощущениях от Сахалина
Выбор редакции
- 12:54 Сегодня На Сахалине отметят День зимних видов спорта
- 09:01 Сегодня В Южно-Сахалинске построят несколько школ
- 00:00 Сегодня В Сахалинской области усиливают поддержку молодых специалистов в сфере здравоохранения
- 17:05 Вчера Южно-Сахалинск удерживает лидирующие позиции в регионе по темпам жилищного строительства
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?