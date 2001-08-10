Жители Лугового выбрали проект для участия в конкурсе в рамках инициативного бюджетирования

Оживленные споры между сторонниками двух проектов, инициированных жителями планировочного района Луговое, прошли в рамках общего собрания. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинка.

Открывая встречу, куратор проекта от администрации Южно-Сахалинска Наталия Куприна напомнила критерии, которым должны соответствовать идеи горожан для участия в инициативном бюджетировании. В числе определяющих - стоимость реализации проекта капитального строительства ограничивается 100 млн рублей; земли и объекты должны находиться в муниципальной собственности; срок строительства - не более 2 лет. Напомним, программу реализует островное правительство при поддержке врио главы региона Валерия Лимаренко.

Первый проект касался реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения центральной части планировочного района. Его представила местная жительница, член общественного совета Лугового Вера Алуева. Презентация проекта получилась весьма яркой и эмоциональной.

- Важно всем активно включиться в обсуждение и не упустить возможность кардинально решить вопрос с заменой сетей. Для нас это актуально. Я работаю в школе. Наш коллектив не может даже обустроить прилегающую территорию, так как есть риск, что из-за ветхих сетей будут вновь вскрывать асфальт. Я уже не говорю о том, что ремонт всегда связан с ограничениями в подаче воды, - аргументировала свою инициативу жительница.

С доводами Веры Алуевой согласились практически все присутствующие в зале. Эксперты от муниципалитета также отметили, что требуемым критериям проект соответствует и может быть вынесен на общегородское голосование. Вместе с тем представитель МКУ «Управление капитального строительства» отметил, что об озвученной проблеме с сетями муниципалитет знает и работает над ее разрешением. Так, в этом году должна завершиться разработка проекта по обновлению сетей в границах: ул. 2-я Северная - ул. 2-я Пионерская - ул. 2-я Железнодорожная - ул. Дружбы.

Еще один член общественного совета планировочного района Владлен Ким вынес на обсуждение проект реконструкции ул. Гайдука. Он пояснил, что эта вторая по значимости улица: здесь расположен ряд социальных объектов и она тоже остро нуждается в преображении. У проекта нашлось много сторонников, но были и те, кто считает, что кардинально изменить облик улицы можно, только расширив ее. А это невозможно, потому что пространство ограничено существующими строениями.

Точку в дискуссии о приоритетности инициатив поставило голосование: с почти двойным перевесом лидером был признан проект по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения. Завершилось собрание выбором 3 делегатов, которые представят проект на общегородском собрании. Оно состоится 29 марта в ГДК «Родина».