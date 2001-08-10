В Южно-Сахалинске построят несколько школ
В Сахалинской области активно взялись за исполнение Указа Президента РФ о ликвидации второй смены в школах. В Южно-Сахалинске готовятся к сдаче сразу нескольких общеобразовательных учреждений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской обалсти.
Как отметил врио губернатора Валерий Лимаренко, в ближайшие три года в Сахалинской области планируется построить 13 новых школ. Это будут современные, оснащенные всем необходимым, образовательные комплексы.
– Активнее всего эта работа развернулась в областном центре. Впервые за последние десятилетия здесь строятся сразу 6 зданий для учащихся – школ и дополнительных пристроек к уже имеющимся учреждениям. 3 из них введут в эксплуатацию уже в этом году. В целом, по области строительство новых школ должно быть ускорено, - отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Строительство новых образовательных учреждений идет в нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска. Это общеобразовательная школа в Дальнем и коррекционная - в Луговом. К трем действующим учреждениям образования возводят пристройки, которые планируют сдать «под ключ» к 1 сентября 2019 года. Дополнительные корпуса для начальной школы появятся у СОШ №26 и гимназии №1. Сейчас здесь идут отделочные работы. Здания рассчитаны на 480 мест каждое и оснащены по самым современным стандартам: лифтами для маломобильных детей, спортивным залом, просторными учебными классами и помещениями для внеурочной деятельности. Еще одна пристройка - новый корпус гимназии №3, предназначеный для дополнительного образования.
По мнению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, возводимые здания - знаковые объекты для Южно-Сахалинска.
- Наш город, я считаю, довольно хорошими темпами включился в эту работу. Мы строим не просто школы, а современные образовательные центры, где будут созданы все условия для образования и развития наших детей, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Решить проблему второй смены в Южно-Сахалинске пытаются и путем ввода в учебный процесс дополнительных помещений: как совершенно новых зданий, так и площадей, которые ранее были приспособлены под иные цели. Так, гимназия №2 получит помещения Детской школы искусств №2, с которой они более 20 лет делили одно здание. Освободившиеся кабинеты займет начальная школа. Дополнительные учебные площади появятся в этом году и в 32-й школе. Там планируется капитально отремонтировать и переоборудовать под учебные классы несколько помещений.
В ближайшие несколько лет на территории городского округа будет возведено еще несколько образовательных учреждений, особенно в новых жилых районах, где идет постоянный прирост населения, а имеющихся школ не хватает. Все эти меры позволят создать дополнительно более 6700 учебных мест.
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