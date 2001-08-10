Больше 500 волонтеров готовы помогать сахалинцам переходить на цифровое телевидение

С 15 апреля текущего года в островном регионе на смену аналоговому вещанию придет цифровое. Жители смогут смотреть телевизионные каналы с четкой картинкой, без помех и искажений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Для этого владельцам старых моделей телевизоров необходимо приобрести, подключить и настроить специальные приставки. Помочь им в этом готовы добровольцы.

Совещание по подготовке волонтёрского корпуса для помощи жителям при переходе с аналогового телевещания на цифровое прошло в Южно-Сахалинске. Островным волонтёрам, а также специалистам, курирующим данное направление в районах, рассказали, какую работу необходимо провести и как правильно настроить оборудование.

- Учитывая опыт других регионов России, которые уже перешли на цифровое телевидение, у граждан могут возникать различные вопросы. Прежде всего, это касается людей с ограниченными возможностями здоровья, одиноких пенсионеров, которым может потребоваться помощь в установке оборудования для приема цифрового сигнала. Пройдя обучение, наши волонтёры смогут оказать поддержку людям в этих вопросах, - отметил заместитель министр спорта, туризма и молодёжной политики региона Егор Умнов.

Один из тех, кто проводит обучение волонтеров – ведущий специалист сахалинского филиала РТРС Олег Дедяхин.

- Наша задача – проинструктировать волонтёров, чтобы в дальнейшем они могли помочь нуждающимся обеспечить правильную настройку сигнала цифрового эфирного телевидения. Очень важно им объяснить, как условия приёма сигнала влияют на выбор антенны, ведь в разных случаях нужно использовать разные типы оборудования. Чтобы работа специалистов была эффективной, нам нужно компенсировать недостатки их знаний в этой области, - отметил Олег Дедяхин.

Отметим, что некоторые волонтёры уже трудятся по данному направлению, но в массовом порядке такая работа начнётся в ближайшие дни.

Павел Поляков приехал из Макарова. В волонтёрском движении юноша не так давно, но сразу же проявил интерес к теме перехода с аналога на «цифру».

- Это очень ответственная задача - помогать пенсионерам, которые сами не могут настроить приставку. С техникой я дружу, поэтому особого труда для меня это не составит. К тому же мне уже приходилось работать с таким оборудованием, есть опыт, - поделился Павел.

Связаться со специалистами, чтобы они помогли настроить сигнал удаленно или направить на место волонтёра, можно, позвонив на телефон горячей линии МФЦ Сахалинской области – 8 800 100 00 57, а также по номеру федеральной горячей линии РТРС - 8 800 220 20 02.

Напомним, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке, министерством социальной защиты Сахалинской области будет предоставлена единовременная денежная выплата на приобретение оборудования, необходимого для приема спутникового сигнала. Льгота предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не должна превышать 15 тысяч рублей.