В Сахалинской области усиливают поддержку молодых специалистов в сфере здравоохранения

По поручению Валерия Лимаренко молодым врачам будет предоставляться ежемесячная выплата на аренду жилья – до 25 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области.

Это только одна из мер по привлечению выпускников вузов в медицинские учреждения области, которую инициировал глава региона. При этом поддержку получат молодые специалисты, уже работающие в сахалинских больницах и поликлиниках.

– Говоря о комфортной жизни на Сахалине и Курилах, в первую очередь, необходимо решать проблемные вопросы в сфере здравоохранения. С этого года в несколько раз будут увеличены темпы строительства и капитального ремонта медицинских учреждений на регионе. Но важнее всего поддержка специалистов, которые заняты в этой отрасли, – отметил Валерий Лимаренко. – Уже подготовлен законопроект о введении новой меры поддержки. Молодые врачи будут получать ежемесячную выплату на аренду жилья.

Будет развиваться практика целевого обучения студентов в медицинских вузах. Планируется, что в 2019 году 100 выпускников школ из различных муниципальных образований области получат направления для поступления. Студентам будут предоставляться ежемесячные выплаты – 5 тысяч рублей. При отсутствии общежития будет выделяться компенсация на аренду жилья – до 15 тысяч рублей.

Для оперативного привлечения молодых специалистов начнут заключать договоры о целевом обучении со студентами 4-6 курсов и ординаторами, которым так же будут оказывать помощь в аренде жилья и предоставлять ежемесячные денежные выплаты в размере минимального размера оплаты труда.

Кроме того, с 2019 года в два раза увеличивается размер «подъемных» для участников кадровой программы. Единовременная выплата составит от 1,5 до 2,6 миллионов рублей, в зависимости от района Сахалинской области, который выберет соискатель. Но при этом ужесточаются условия для получения этих средств. Вместо 5 лет необходимо будет отработать на островах 10 лет. Подъемные будут предоставляться спустя полгода работы в сахалинских медучреждениях. Этот срок позволит оценить приехавшего специалиста и сделать выводы.

Механизмы по привлечению кадров в сферу здравоохранения уже показали свою эффективность и позволили трудоустроить с 2013 года почти 700 специалистов.

Врач-травматолог Кирилл Балов выбрал Сахалин, хотя сам родом из Приморья. На остров приехал вместе с женой, так же врачом по образованию. Оба сразу вступили в программу кадрового обеспечения. Уже на Сахалине в молодой семье случилось прибавление – родился сын.

– Полученных на двоих подъемных хватило, чтобы решить квартирный вопрос. На Сахалине все устраивает – быт, условия на работе, наличие специализированной аппаратуры. Здесь у нас есть возможность развиваться профессионально, – поделился молодой врач.

Сахалинка Анна Якшанова окончила медицинский университет во Владивостоке в прошлом году. После получения диплома молодой специалист сразу получила предложение о работе и устроилась терапевтом в поликлинике №4 в Южно-Сахалинске.

– Я люблю Сахалин. Мне нравится все – от природы до уровня жизни. Для врача здесь самые привлекательные условия по зарплате, жилью, подъемным. Ни один регион такого не предлагает, – рассказала Анна.

Врио губернатора области поручил увеличить темпы набора специалистов в медицинские учреждения на Сахалине и Курилах. С помощью дополнительных мер соцподдержки удастся закрыть проблему кадрового дефицита, который возникает по причине ухода врачей в декретный отпуск и на пенсию.

Всего до 2024 года в Сахалинскую область планируется привлечь 900 врачей – по 150 специалистов в год. Кроме этого, в островных медучреждениях ежегодно готовы принимать до 200 сотрудников со средним медицинским образованием.