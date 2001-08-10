Полиция Корсакова задержала местную жительницу за вождение в нетрезвом виде
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Корсаковскому городскому округу был остановлен легковой автомобиль. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
За рулем иномарки находилась 22-летняя девушка, у которой были явные признаки опьянения. От нее исходил стойкий запах алкоголя, речи была несвязной. Тогда стражи порядка незамедлительно отстранили ее от управления автомобилем. Проходить медицинское освидетельствование злоумышленница отказалась.
Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данная гражданка была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ Решением суда оно была приговорена к штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ – нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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