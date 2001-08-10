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16:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Выход на морской лёд Сахалина крайне опасен
15 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы), под воздействием отжимного ветра волн и зыби продолжится разрушение припая и вынос льда в море, выходить на лёд крайне опасно, сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.
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