В Южно-Сахалинске прошел круглый стол по вопросам зимнего содержания дорог

Круглый стол по вопросам зимнего содержания дорог накануне прошел в областном центре. Встреча инициирована МКУ «Агентство по развитию города Южно-Сахалинска» в рамках ответов на вопросы председателя общественной организации «Дороги Сахалина» Владимира Мятовича. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

В его распоряжение попала видеозапись работы на сухом асфальте грейдера в районе перекрестка ул. Чехова - ул. Поповича, после чего у общественника возник ряд вопросов и предложений, в том числе и по содержанию дорог в межсезонье. Откликом на его просьбы и стала данная встреча.

Мероприятие прошло под руководством первого вице-мэра областного центра Наталии Куприной. В нем приняли участие вице-мэр Александр Гринберг, представители профильных структурных подразделений администрации областного центра, ГИБДД, Сахалинского отделения Общероссийского народного фронта и общественности. Участниками заседания круглого стола также стали два сотрудника исследовательского института гражданской инженерии в северных регионах Японии, которые прибыли на Сахалин, чтобы поделиться накопленным опытом и научными наработками в содержании дорог.

По словам профессора Казунори Мунэхиро, в Стране восходящего солнца дороги делятся на 4 класса: скоростные, федеральные, областные и городские. За их состоянием следит соответствующая служба. К каждому классу имеются свои требования по контролю и уходу в холодный период.

- Наш институт, расположенный на Хоккайдо, специализируется на вопросах контроля и поддержания состояния дорог на севере страны. К федеральным и скоростным трассам у нас требования жесткие. Снег с них убирается в кратчайшее время. А на менее оживленных городских дорогах допускается очистка после накопления 10-сантиметрового слоя. Но в готовности всю зиму находится спецтехника, которая сможет в любую минуту отправиться на работу. После очистки дорожного полотна скопившийся по обочинам снег на самосвалах вывозят либо в реку, либо на снежную свалку, - рассказал Казунори Мунэхиро.

На вопрос об использовании в зимний период на японских дорогах каких-то реагентов или смесей, обеспечивающих безопасность, профессор отметил, что песок используют лишь на севере страны. В центральных и южных частях в ход идут реагенты, позволяющие таять снегу или льду. Но посыпают трассы ими исключительно перед прогнозируемым снегом. На севере рассыпают мелкий камень.

Что касается снежного наката на дорогах, то, по словам Казунори Мунэхиро, в центральных районах японских городов его нет, так как функционируют дорожные подогревы. Если проехать по окраинам городов, можно увидеть накат. Как заверил профессор, японцы не спешат тратить все деньги на расчистку дорог, что продиктовано исключительно экономическими соображениями. Распределением средств занимаются раз в год, в апреле. Если в бюджете закончатся выделенные на данные нужды средства, снег убирать не будут. Вывозить снежные валы допускается 1 раз в месяц.

- Все вопросы в части содержания автомобильных дорог в нашей стране регламентированы. Основной документ - ГОСТ 2017 года. Он предписывает, как должна выглядеть дорога зимой в зависимости от транспортной категории (в России их 4). Нормативные документы регламентируют каждый шаг и каждую минуту нашей работы. В них четко прописано, через сколько часов после выпадения снега мы должны отправить технику, как быстро устранить скользкость и накат, вывезти снежные валы. Также расписано в документах, какие именно материалы могут применяться и когда их необходимо распределять. Расписано даже, какая техника должна начинать чистить дороги первой. А вы говорите про вывоз снега 1 раз в месяц! - добавил заместитель директора департамента городского хозяйства Алексей Римша.

По его словам, снежный накат действительно допускается, но лишь в северных регионах страны и на дорогах с определенной пропускной способностью. В Южно-Сахалинске это некоторые дороги в частном секторе. Вывозить снег с обочин необходимо по окончании каждого циклона, а не 1 раз в месяц, как у соседей. Что касается использования реагентов, то в Южно-Сахалинске в зимний период применяются противогололедные материалы: песок и соль.

Присутствовавший на мероприятии начальник ОГИБДД Южно-Сахалинска Валерий Асташов озвучил статистику по ДТП: в 2018 году произошло 3070 аварий, в 291 из них погиб 21 человек, 347 - ранены. По причине неудовлетворительных дорожных условий произошла 141 дорожная авария, в которой погибли 11 человек, ранения получили 164.

- За 2 прошедших дня, как пошел снег, двое погибших на корсаковской трассе. Статистика сама за себя говорит: с наступлением зимнего периода возрастает количество ДТП и тяжесть их последствий. Президент нам ставит задачу к 2024 году снизить смертность при ДТП. Изменять ГОСТы? Их, наоборот, ужесточать надо, - сказал Валерий Асташов.

Озвученные во время встречи идеи и предложения будут обобщены и переданы на рассмотрение профильным специалистам, которым предстоит уточнить, насколько они осуществимы в условиях сахалинского региона.