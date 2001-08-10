Сахалинская область вошла в пятерку лучших регионов России по доступности услуг в сфере содействия занятости

По итогам 2018 года Сахалинская область стала одним из лидеров рейтинга, далеко обогнав другие дальневосточные регионы. В мониторинге учитывались общая ситуация на рынке труда, качество и доступность государственных услуг в сфере содействия занятости, а также имиджевые характеристики подведомственных служб.

– Такие успехи стали возможны благодаря тесному взаимодействию правительства Сахалинской области, службы занятости, органов местного самоуправления, работодателей, – отметила руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Татьяна Бабич. – Уровень регистрируемой безработицы в регионе в настоящее время составляет 0,5 процента от экономически активного населения. Это один из лучших показателей в России и на Дальнем Востоке.

Минтруд особое внимание обращает на реализацию мероприятий активной политики занятости. На Сахалине и Курилах успешно занимаются организацией временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время, а также безработных, испытывающих трудности в поиске работы, и молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, кто имеет среднее профессиональное образование и ищет первое место работы. Кроме того, безработным жителям области оказываются государственные услуги по психологической поддержке.

Специалисты службы занятости оказывают помощь сахалинцам и курильчанам в организации собственного дела, что является одним из действенных механизмов снижения уровня безработицы и сохранения дохода населения. В 2018 году в островном регионе достигнут один из лучших показателей в России и на Дальнем Востоке по доле открывших свое дело в общей численности безработных. Также Сахалинская область вошла топ регионов, где наибольший процент работодателей обратился в органы службы занятости за содействием в подборе необходимых работников.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте информационной политики, островной регион на протяжении ряда лет стабильно занимает место в пятерке лидеров рейтинга по уровню качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости.