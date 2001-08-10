С начала года за назначением выплаты на первенца обратилась 51 южно-сахалинская семья

Южно-сахалинские семьи продолжают оформлять документы на получение выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка. За январь - февраль 2019 года удовлетворено 50 обращений. Всего же на сегодня выплату получают 278 семей.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска, в 2019 году семьи ежемесячно будут получать 14 536 руб. Ежемесячная выплата назначается на 1 год. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении данной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы, необходимые для ее назначения:

Заявление. Документы, удостоверяющие личность гражданина РФ. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка. Документы (сведения о доходах родителей (усыновителей, опекунов)) за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации.

Оформить выплату можно в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по адресу: ул. Пограничная, 33.

Право на обращение в ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» за назначением выплаты сохраняется в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае обращения за выплатой в первые 6 месяцев после рождения ребенка выплата назначается со дня его рождения, в иных случаях - с даты обращения. Телефон для справок 49-42-87.