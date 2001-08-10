На Сахалине стартует региональный этап олимпиады профмастерства

Министерство образования и институт развития образования Сахалинской области объявляют о проведении 19-20 марта 2019 года регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования Сахалинской области.

Всероссийская олимпиада проводится в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, а также рекомендации победителей для участия в международных конкурсах профессионального мастерства.

К участию в этапах олимпиады по одной из укрупнённых групп специальностей (далее – УГС) допускаются студенты в возрасте до 25 лет, обучающиеся по специальностям, входящим в соответствующую УГС, и имеющие российское гражданство.

Каждый этап по профильному направлению включает в себя выполнение профессионального комплексного задания.

Профессиональное комплексное задание состоит из двух частей.

Задание часть I представлено в виде теоретических вопросов в тестовой форме, решения практических задач на иностранном языке и решения практических задач по работе коллектива исполнителей. Содержание работ охватывает область знаний и умений, являющихся общими для специальностей профильного направления.

Задание часть II включает в себя инвариантную и вариативную части. Содержание работы охватывает область умений и практического опыта, являющихся как общими, так и специфическими для специальностей профильного направления.

Результаты выполнения заданий оцениваются:

I часть – по 30-балльной шкале (тестовое задание – 10 баллов, задание на иностранном языке – 10 баллов, практические задачи – 10 баллов);

II часть – по 70-балльной шкале (инвариантная часть – 35 баллов, вариативная часть – 35 баллов).

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания составляет не более 100 баллов.

В течение двух дней 110 студентов островных профессиональных образовательных учреждений покажут себя в 15 укрупнённых группах специальностей, представленных на конкурсе.

Перечень специальностей регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных учреждений Сахалинской области в 2019 году:

Техника и технологии строительства Информатика и вычислительная техника Информационная безопасность Электро- и теплоэнергетика Машиностроение Промышленная технология и биотехнология Техносферная безопасность и природообустройство Технологии материалов Техника и технология наземного транспорта Сельское, лесное и рыбное хозяйство Экономика и управление Юриспруденция Сервис и туризм Образование и педагогические науки Физическая культура и спорт

Победители регионального этапа направляются министерством образования Сахалинской области для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады по соответствующей УГС, об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

Церемония открытия олимпиады состоится 19 марта в 10:30 в актовом зале Сахалинского промышленно-экономического техникума.