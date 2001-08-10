Сергей Надсадин обозначил приоритеты в озеленении города на этот год

В преддверии активного начала работ по озеленению в администрации Южно-Сахалинска обсудили планы муниципалитета по украшению улиц и общественных пространств зелеными насаждениями.

Участниками совещания, инициатором которого выступил глава областной столицы, стали руководители профильных структур муниципалитета, а также приглашенные эксперты-общественники, среди которых известный флорист и ландшафтный дизайнер Александра Кудряшова.

Как отметил Сергей Надсадин, в этом году Южно-Сахалинск продолжит курс на преображение города. Есть четкие планы по ремонту дорог, дворов, фасадов и других объектов благоустройства. Однако роль озеленения в создании комфортной городской среды, подчеркивает градоначальник, сложно переоценить. За последние годы в областной столице появилось множество клумб, активно идет восстановление газонов, высаживаются деревья и кустарники.

Представитель МБУ «Зеленый город» говорил о планах на этот год: с наступлением тепла на улицах Южно-Сахалинска будет высажено 327 тыс. цветов (20 тыс. из них - многолетние), почти 39 тыс. кустарников в виде живой изгороди и 1625 одиночных, а также 2774 саженца деревьев. Восстановят 20 тыс. кв. метров газонов. На проспектах Мира, Коммунистическом, Победы, улицах Горького и Пуркаева установят малые архитектурные формы, в которые будет высажено 18,5 тыс. цветов. Городские скверы украсят 51 тыс. цветов, 7311 кустарников и 294 дерева.

Сергей Надсадин интересуется: какие требования предъявляются к деревьям? Вопрос звучит неспроста. В городе, к большому сожалению, еще имеют место ситуации, когда высаженные растения не приживаются либо для того, чтобы окрепнуть, им необходимо несколько лет. Мэр подчеркивает: ежегодно на озеленение города выделяются десятки миллионов рублей, а вкладывать бюджетные деньги в неокрепшие саженцы неразумно. Приоритетом должно стать не количество, а качество. Сергей Надсадин требует от департамента городского хозяйства и МБУ «Зеленый город» тщательнее продумывать технические задания и включать в них новые, более четкие требования для будущих поставщиков. Например, наряду с параметрами ствола и корневой системы прописывать количество так называемых скелетных ветвей. Именно они отвечают за формирование полноценной кроны дерева, об этом сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города.

Еще один немаловажный вопрос - территория будущего озеленения. Наряду с центральными городскими улицами и общественными пространствами в этом году работы будут активно вестись и в планировочных районах Луговое, Ново-Александровск, селе Дальнем и др. Более 400 молодых деревьев высадят на ул. им. И.Куропатко, ведущей в аэропорт. Сергей Надсадин призвал ответственные структуры - МУП «Горархитектура», департамент архитектуры и градостроительства, ДГХ - плотнее взаимодействовать на предмет планирования фронта будущих работ. Тем более что сейчас на выходе комплексная программа озеленения городского округа на 2019-2025 годы. Она предусматривает дальнейшее преображение городского пространства, создание новых зеленых зон, дендрологического плана и др.

Большие объемы планируемых к высадке зеленых насаждений мобилизуют муниципальные структуры и в вопросах их защиты. Уже не так часто, как раньше, но все еще фиксируются случаи, когда горожане ломают молодые деревья и кустарники, рвут и вытаптывают цветы на клумбах. В связи с этим от департамента общественной безопасности и контроля мэр требует усилить работу по фото- и видеофиксации нарушений в городской черте и привлечению вандалов к ответственности. Также будет увеличено количество камер на южно-сахалинских улицах в рамках программы «Умный город».

Ремарку в обсуждение этого вопроса вносит ландшафтный дизайнер Александра Кудряшова. Она отмечает, что прививать бережное отношение к природе и городским растениям нужно с детства. Сейчас она работает над проектом озеленения 26-й южно-сахалинской школы. Объект особенный: в этом году здесь будет сдан новый учебный корпус, и он должен гармонично вписаться в территорию.

Сергей Надсадин одобряет эту инициативу, и тут же рождается предложение о разработке проектов озеленения территорий школ.

- Это хорошая идея преобразить наши школы, тем более что на многих из них мы ведем и будем продолжать работы по ремонту фасадов, кровель, устройству освещения. Здорово, что там появятся еще и зеленые островки: клумбы, деревья, кустарники. В ближайшее время мы встретимся с директорами ряда школ и детально обсудим эти планы, - резюмировал мэр.