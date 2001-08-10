Волонтеры помогают пожилым южносахалинцам подключить цифровые приставки
В Южно-Сахалинске, порядка 40 волонтеров прошли специальное обучение, чтобы в дальнейшем оказать поддержку в решении технических вопросов горожанам, которым это необходимо. Помощь с установкой и настройкой оборудования ЦЭТВ может потребоваться прежде всего пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья, некоторым другим категориям граждан.
Активная работа по данному направлению в Южно-Сахалинске уже началась. Так, одним из первых, кто обратился за помощью волонтеров, стал Андрей Крамаренко, председатель Южно-Сахалинского общества инвалидов.
- Я решил проверить все преимущества нового телевидения на собственном опыте, чтобы потом рассказать членам нашего общества, как проходит процедура перехода на цифровое вещание. Ребята быстро все подключили и доступно объяснили, как пользоваться управлением настроек. Разница в качестве передачи картинки очень заметна! Теперь буду смотреть свои любимые новости в четком и ярком изображении, - поделился впечатлениями он.
Приставку Андрею Ивановичу помог установить волонтер Центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска Константин Щеглов.
- Процесс подключения цифровой приставки достаточно прост. Однако у людей, которые не знакомы или плохо разбираются в современной технике, могут возникнуть некоторые сложности. Для этого и создан специальный волонтерский корпус. «Мы помогаем установить оборудование, настроить каналы и объясняем, куда обратиться, если потребуется дополнительная поддержка», - сказал Константин.
Отметим, организация работы волонтеров в процессе перехода островного региона на цифровое телевизионное вещание организована по поручению врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Горожане, котором требуется помощь в настройке сигнала, могут позвонить по телефону «горячей линии» МФЦ Сахалинской области 8-800-100-0057, а также по номеру федеральной горячей линии РТРС 8-800-220-2002. Специалисты проконсультируют по вопросам подключения ЦЭТВ удаленно или направят волонтера.
Аналоговое вещание официально отключат 15 апреля. К этому времени владельцам старых моделей телевизоров, преимущественно выпущенных до 2013 года, необходимо приобрести, подключить и настроить цифровые приставки. Кроме этого нужно позаботиться и об антенне - она должна быть дециметровой или всеволновой.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города, малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, нуждающимся в поддержке, министерством социальной защиты Сахалинской области предоставляется единовременная денежная выплата (до 15 тыс. рублей) на приобретение оборудования, необходимого для приема спутникового сигнала.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, инвалидов I и II группы, а также малообеспеченных семей, имеющих несовершеннолетних детей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, единовременная выплата до 2000 рублей на приобретение цифровых приставок и антенн (дециметровые или всеволновые) предоставляется в департаменте социальной политики администрации Южно-Сахалинска (ул. Комсомольская, 169, телефоны: 300-720, 300-714). При себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льготы, а также паспорт, кассовый чек и его копию.
По окончании ввода в эксплуатацию сети станций ЦЭТВ горожане смогут бесплатно смотреть 20 телевизионных каналов в высоком качестве картинки и звука. Цифровое ТВ практически не подвержено помехам: там, где аналоговое ТВ будет идти очень слабо, с шумами и помехами, цифровой сигнал пройдет в качестве телестудии.
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