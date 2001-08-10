Тихоокеанское
информационное агентство
15 Марта 2019
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Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности
16:37, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности

16 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под действием отжимного ветра и волн зыби продолжится разрушение припая и вынос льда в море.

Выходить на лёд крайне опасно, об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МЧС России.

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