Гидрологи предупреждают сахалинцев об опасности

16 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под действием отжимного ветра и волн зыби продолжится разрушение припая и вынос льда в море.

Выходить на лёд крайне опасно, об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном управлении МЧС России.