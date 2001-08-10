Жители села Елочки представят проект реконструкции инженерных сооружений
В Южно-Сахалинске, в планировочных районах и селах городского округа продолжается отборочный этап программы инициативного бюджетирования по реализации общественно значимых проектов в сфере капитального строительства. В этом году каждый проект-победитель может рассчитывать на финансирование в размере до 100 млн рублей из регионального бюджета, напоминает ТИА «Острова».
Очередная встреча прошла в Ёлочках. На этой встрече в рамках проведения муниципального отборочного этапа конкурса «Инициативное бюджетирование» все присутствующие были едины во мнении - селу Елочки нужна реконструкция инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.
- История нашего населенного пункта всем известна: поселок возник вокруг предприятия, которое и занималось созданием всей инфраструктуры, коммуникаций, - рассказывает о значимости представленного проекта житель Елочек Александр Курикалов. - Сети не ремонтировались более 40 лет, у многих самодельные канализации, общие трубы тоже обветшали. Это наше родное место, мы не хотим никуда уезжать и хотим, чтобы здесь было комфортно.
Долгое время вопрос строительства сетей здесь за счет бюджета городского округа было решить невозможно, потому что земля находилась в федеральном ведении. Сейчас завершается передача территории в ведение муниципалитета. Только после этого у города появится законная возможность инвестировать средства в развитие села, в том числе и его коммунальной инфраструктуры.
После представления проекта его инициатором Мариной Курикаловой присутствующие на встрече специалисты профильных структур администрации дали экспертную оценку, придя к заключению, что он соответствует всем необходимым критериям программы инициативного бюджетирования.
Отстаивать идею реконструкции инженерных коммуникаций на областном уровне будут 3 делегата - это супруги Александр и Марина Курикаловы, проживающие в Елочках, а также житель Дальнего Антон Абакумов. В прошлом году он успешно представил проект по строительству Дома культуры в своем планировочном районе.
- Инициативное бюджетирование - это хороший способ вовлечь население в решение насущных вопросов и шанс получить то, что людям необходимо здесь и сейчас, - объясняет свое выдвижение в качестве делегата Антон Абакумов. - Моя гражданская позиция проста: я хочу, чтобы у людей, когда они хотят чего-то и идут к цели, все получилось. У меня есть опыт в этом вопросе и желание помочь, к тому же в Елочках проживают мои друзья и я знаю о проблеме не понаслышке.
Насколько успешно группа активистов сможет представить актуальный для села Елочки проект станет известно через 2 недели. Напомним, 29 марта пройдет общегородской отбор проектов на областной конкурс.
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