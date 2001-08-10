На перекрестке Мира - Фархутдинова вводятся ограничения для транспорта

Работы по прокладке водопровода с 18 марта стартуют на перекрестке пр. Мира и ул. Фархутдинова в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе мэрии.

Подрядчиком в рамках муниципального контракта выступает ООО «Северспецстрой». Ограничения продлятся до конца марта. Однако специалисты планируют завершить перекладку в течение недели.

Работы разделены на два этапа: начнется перекладка водопровода с западной части перекрестка, а затем строители перейдут на восточную сторону.

В связи с этим объезд данного участка также будет производиться по двум схемам: с восточной, а затем с западной стороны.