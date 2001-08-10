Досрочный этап ЕГЭ на Сахалине стартует 20 марта

Расписание ЕГЭ-2019 официально утверждено Министерством просвещения и Рособрнадзором. Совместный приказ двух ведомств опубликован на официальном портале правовой информации.

20 марта на Сахалине, как и в других регионах России, стартует марафон Единых государственных экзаменов в досрочный период. Он продлится до 10 апреля. Сдавать единый госэкзамен в этот период планируют 277 островитян.

В досрочном этапе принимают участие только выпускники прошлых лет и студенты колледжей и техникумов, а также выпускники этого года, которые по уважительной причине не смогут принять участие в основной экзаменационной волне. С этого года выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ могли предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.

Участники проверят свои знания по 11 учебным предметам, в том числе двум обязательным (русский язык и математика). По предварительным заявкам самыми популярными предметами среди «досрочников» стали обществознание, русский язык и профильная математика.

Первыми экзаменами досрочной волны станут литература и география. 20 марта, эти предметы планируют сдавать около 50 человек. Второй экзамен по русскому языку пройдет 22 марта, его собираются писать 160 человек. 25 марта запланировано проведение ЕГЭ по химии и истории, заявления на эти предметы поступили от 68 островитян. Экзамен по математике состоится 29 марта, этот предмет планируют сдавать 153 сахалинца.

Сахалинская область готова к проведению досрочного периода ЕГЭ. Для организации досрочной сдачи ЕГЭ в регионе будет задействовано 9 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все аудитории и штабы в экзаменационных пунктах будут работать в онлайн режиме.

- Все экзаменационные пункты используют технологию печати материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. Это обеспечивает информационную безопасность единого государственного экзамена и исключает возможность влияния человеческого фактора, - отмечает руководитель Регионального центра обработки информации Лариса Попкова. - Печатается полный комплект – контрольно-измерительные материалы и бланки. Надо сказать, что в среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек занимает примерно 10-15 минут. Это быстро и удобно.

Кроме того, во всех пунктах применяется технология сканирования работ выпускников в штабе пункта экзамена после его завершения. Это сокращает время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Отметим, что на экзамене будут сохранены все прежние меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечки экзаменационных материалов.

За ходом ЕГЭ будут следить общественные наблюдатели, которые уже прошли специальное обучение и аккредитацию.

Членами государственной экзаменационной комиссии проведена проверка готовности пунктов поведения экзаменов в соответствии с Порядком поведения ЕГЭ. Традиционно работники, задействованные при проведении досрочного этапа ЕГЭ-2019, прошли соответствующий инструктаж и обучение.

По всем возникающим вопросам, связанным с ЕГЭ, участники экзаменов и их родители смогут обратиться по телефонам «горячей линии»: 8(4242) 46-59-60, 46-59-93, сообщили ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.