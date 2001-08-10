Проекты по инициативному бюджетированию от южносахалинцев ждут на предварительную экспертизу
На этой неделе в областном центре стартует серия встреч с жителями Южно-Сахалинска по обсуждению инициатив в рамках общеобластного проекта по инициативному бюджетированию. Напомним, программа реализуется при поддержке врио главы региона Валерия Лимаренко. Об этом ТИА "Острова" сообщили в мэрии.
Начнутся встречи с активными горожанами с 19 марта в Сахалинской областной библиотеке. На мероприятии ждут южносахалинцев, проживающих на территории города, расположенной северо-восточнее пересечения пр. Мира и пр. Победы. Затем аналогичные мероприятия пройдут и для других районов в городской черте.
Учитывая обязательное требование к проектам - соответствие ряду критериев - администрация просит предварительно (не позднее 13.00 дня проведения собрания) направлять свои идеи или оформленные проекты на электронную почту: t.kononenko@yuzhno-sakh.ru для экспертной оценки. Это необходимо, чтобы, например, уточнить принадлежность земель под предполагаемый объект капитального строительства, проанализировать техническую возможность реализации проекта в существующих условиях городской застройки и так далее. После анализа специалисты озвучат свое мнения уже непосредственно на собрании и предложат, если это необходимо, возможные корректировки.
Дополнительную информацию можно получить в рабочее время по телефону 300-814 доб.1.
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