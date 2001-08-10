Южно-курильские коммунальщики отметили профессиональный праздник

Коммунальщики Кунашира и Шикотана в выходные отметили День работника ЖКХ. Так было определено указом президиума Верховного Совета СССР еще в 1980 году, с тех пор дата отмечается в третье воскресенье марта.

На 1 января 2019 года в Южно-Курильском городском округе жилищно-коммунальные услуги оказывает несколько многофункциональных предприятий. Одно предприятие на Шикотане. Это – МУП «Шикотанское ЖУ» (директор С.Б. Довгопол) оказывает весь спектр жилищно-коммунальных услуг для жителей двух сел.

На Кунашире жилищно-коммунальные услуги оказывают МУП «ЖКХ «Универсал» (директор А.И. Дубовая) и ЗАО «Энергия Южно-Курильская» (Г.В. Добрусин), а также утилизацией твердых коммунальных отходов занимается ООО «Гарантия» (И.А. Гребенкин).

Хозяйство у работников ЖКХ большое. Это 11 котельных (4 на Кунашире и 7 на Шикотане), 9 водозаборов, из них 5 подземных источников водоснабжения на Кунашире и 4 открытых водозабора на Шикотане. Кроме этого – два полигона ТКО.

Население, получающее услуги ЖКХ на двух островах – 3905 человек. На обслуживании у предприятий ЖКХ находится 131,5 тыс. кв. м. жилищного фонда, в т.ч. благоустроенного – 127,1 тыс. кв. м.

В 2018 году предприятия ЖКХ оказали услуги на 430 млн. рублей. Объем предоставленных услуг населению составил в натуральном выражении: теплоснабжение 86,9 тыс. Гкал/год, водоснабжение – 566,3 тыс. м3, водоотведение – 282,3 тыс. м3. Собираемость платежей от населения составила 99,4%, от бюджетных организаций – 100,7%, от прочих потребителей – 89,2%.

В 2018 году за счет местного бюджета проведены работы по ремонту конструктивов в 25 домах на сумму 4,4 млн руб. на летнее содержание улично-дорожной сети и межпоселковых дорог было направлено 19 млн рублей. В 2018 году разработано 10 автобусных маршрутов между населенными пунктами. Перевозки осуществляются круглогодично тремя автобусами на Кунашире и двумя автобусами на Шикотане. В период распутицы используются вахтовки. Всего за год перевезено 108,4 тыс. человек и выполнено 5292 рейса. Пассажирские перевозки финансируются из местного бюджета, фактический расход в 2018 году составил 12,2 млн рублей.

Сегодня на предприятиях жилищно-коммунальной сферы на Кунашире и Шикотане трудится более 350 человек. Сотрудники сферы бытового обслуживания оказывают гражданам помощь по различным направлениям.

За 2018 год населению было оказано платных услуг на 345,8 млн рублей. Объем платных услуг на душу населения по муниципальному образованию составил 29,8 тыс. рублей.

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В бытовом обслуживании на Кунашире и Шикотане действует 37 субъектов с общей численностью работающих 57 человек. На о. Кунашир оказывают бытовые услуги 27 субъектов, 10 субъектов – на о. Шикотан. Предоставляется 14 видов бытовых услуг: услуги бани, ритуальные услуги,физиотерапия (солярий), косметологические услуги, услуги парикмахерской, услуги по выполнению маникюра, ремонт и пошив швейных изделий, услуги фотографа, ремонт обуви, ремонт и техническое обслуживание аппаратуры, коммунальные услуги (сантехнические), ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств, организация досуга (бильярд), услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Объем реализации бытовых услуг в муниципальном образовании за 2018 год составил 39,7 млн рублей. Коллектив МУП «ЖКХ «Универсал» с праздником поздравил врио вице-мэра администрации Южно-Курильского городского округа Иван Радченко.

Информация и фото представлены С. Киселевым (газета "На рубеже")