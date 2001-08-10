В Южно-Сахалинске определены победители интеллектуальной игры «РИСК»

В Южно-Сахалинске 15 марта, в музейно-мемориальном комплексе «Победа», состоялась интеллектуальная игра «РИСК». Участие приняли 10 молодежных команд. На игре были представлены сборные школ, команды Сахалинского государственного университета и Волонтерского центра города Южно-Сахалинска.

С напутствиями перед игрой выступили директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов, директор Музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко и руководитель комиссии по патриотическому воспитанию Общественной Палаты Сахалинской области, ветеран войны в Афганистане Владимир Цветков.

-Поздравляю вас, ребята, с таким замечательным мероприятием! – обратился Владимир Цветков, - Мы постоянно думаем и ищем новые формы для патриотических мероприятий. К сожалению, многочисленные опросы показывают слабые знания молодежи. Чтобы знать - надо помнить. Поэтому сегодня целый ряд вопросов будет связан с воспоминаниями. В этом году исполняется 30 лет со дня вывода войск из Афганистана и 50 лет событиям на острове Даманском. Я думаю, что вы все сегодня покажете хорошие знания этих исторических событий. Пусть выиграет достойный!

Для участников было подготовлено 3 тематических блока по 15 вопросов в каждом. «Разминались» ребята на общих вопросах – от спорта до российского кинематографа. В перерывах между блоками участники играли в «Угадай мелодию». Ребятам предстояло угадывать названия песен военных лет. В рамках игры все ребята дружно спели известную всем «Катюшу» и «День Победы».

Далее следовали более сложные задания, связанные с военными конфликтами в Афганистане и на острове Даманском. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Центра молодежных инициатив, в преддверии игры Музейно-мемориальный комплекс «Победа» предоставил возможность командам-участницам посетить экспозицию, посвященную участию сахалинцев в локальных конфликтах, в том числе в Афганистане и на острове Даманском.

Сложность 2 и 3 блока вопросов отметили сами организаторы. Но игроки не испугались, а показали достойный уровень знаний. Места распределились следующим образом:

1 место - команда «Тоёхара» (школа № 32)

2 место - команда «Пальцем в небо» (Волонтерский центр города Южно-Сахалинска)

3 место - команда «Нахимовцы» (школа №19)

— Было очень здорово! – делится впечатлениями капитан команды «Тоёхара» Алена Кускова, - Победа – это результат упорного труда. Мы ходили в библиотеки, изучали литературу, делали конспекты. Наш руководитель, Елена Анатольевна Балахонова, серьезно подготавливала нас к игре и даже сегодня пришла и поддерживала нас. Спасибо ей за это. Мы ответили правильно не на все вопросы. И поэтому договорились с командой, что пойдем в музей на экскурсию, узнаем больше про вопросы, которые вызвали у нас трудности. Я считаю, что такие мероприятия нужны нашему городу, ведь знать историю нужно.

Интересно, что бронзовый призер, команда «Нахимовцы», является победителем игры «РИСК» прошлого сезона. Организаторы отмечают, что рады видеть на игре знакомые команды, для которых посещение подобных мероприятий становится доброй традицией.

Организатором мероприятия выступает Центр молодежных инициатив совместно с Музейно-мемориальным комплексом «Победа».