Жители Дальнего хотят собственный многофункциональный спортивный зал
В Дальнем прошла очередная встреча в рамках отбора проектов для участия в областной программе инициативного бюджетирования. В начале встречи первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна напомнила собравшимся, что одним из победителей прошлогоднего конкурса «Инициативное бюджетирование» стал предложенный активистами Дальнего проект по строительству Дома культуры. Тогда жители планировочного района, а также окрестных сел смогли объединиться и достойно защитить свою инициативу. Такой шанс есть и в 2019 году, ведь сегодня в проекте-конкурсе «Инициативное бюджетирование», реализующемся при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора островного региона Валерия Лимаренко, участвуют все входящие в состав городского округа «Город Южно-Сахалинск» населенные пункты.
Первыми на защиту своего проекта вышли Иван Бутаков и Валентин Соцердотский. Они начали рассказ с того, что в планировочном районе Дальнее и прилегающих селах проживают 13000 человек, много молодых семей, детей и подростков, которые крайне нуждаются в спортивном развитии, а существующая инфраструктура не может удовлетворить растущие потребности населения. В связи с этим предлагается построить многофункциональный спортивный зал на территории, расположенной в районе улиц Алых роз и Шебунина. Проект был разработан на основе уже реализованного в Южно-Сахалинске спорткомплекса в районе СОШ № 11. Под одной крышей предполагается объединить множество секций, в том числе и социальной направленности. Например, здесь можно проводить бесплатные занятия по социальному фитнесу, эстетической гимнастике. Предусмотрена площадка для волейбола, мини-баскетбола. Есть экстрим-зона, в том числе скейтпарк. Также здесь смогут заниматься юные беговелогонщики. Предполагается, что этот проект в случае его реализации станет центром спортивного досуга детей и молодежи не только Дальнего, но и всего областного центра.
Присутствующие на встрече специалисты профильных подразделений администрации рассказали, что предложенная под реализацию проекта площадка подходит по критериям и как раз предназначена под спортивные объекты.
Второй проект, также связанный с развитием спорта, представил Владимир Архипцев. Он предложил возвести круглогодичный комплекс с искусственным льдом. По его мнению, такое сооружение пользовалось бы популярностью и у детей, и у взрослых, так как все существующие подобные комплексы расположены достаточно далеко от планировочного района. В случае реализации проекта можно проводить хоккейные соревнования, устраивать массовые катания для всех желающих непосредственно в Дальнем.
Специалисты прокомментировали проект и рассказали, что в Дальнем планируется реализовать инвестиционный проект, схожий с предложенной инициативой. Так, администрацией Южно-Сахалинска предоставлен земельный участок на перекрестке улиц Луговой и Ударной, и 2020 году планируется ввод в эксплуатацию крытой ледовой арены, об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию Южно-Сахалинска.
По окончании собрания состоялось голосование - уверенную победу одержал проект многофункционального спортивного зала. Выбранные участниками встречи делегаты представят его 29 марта на городском этапе.
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