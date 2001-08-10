Дальний Восток готов принять победителей конкурса «Лидеры России»

Заявки победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России» будут приоритетно рассмотрены для трудоустройства на Дальнем Востоке. Об этом заявил на финале конкурса в рамках «Дня наставника» Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Вице-премьер рассмотрел с финалистами конкурса их планы и цели, а также выслушал предложения по развитию Дальнего Востока и Арктики. «Мы обсудили ряд реальных и важных вопросов, которые имеют отношение к развитию Дальнего Востока. Это возможность взгляда со стороны, а также возможность получить новые свежие идеи и увидеть тех, кто горит Дальним Востоком и готов связать с ним всю свою жизнь. Предложений было много, мы их записывали, выслушивали, оценивали. Мы были в диспуте. Это не было историей, когда одна сторона говорит, вторая слушает – мы обменивались позициями», – подчеркнул Юрий Трутнев.

На встречу с вице-премьером попали 40 человек – 35 финалистов, выбравших в наставники Юрия Трутнева, и те, кто изъявил желание развивать Дальний Восток и Арктику. Мероприятие прошло в формате «деловой игры». Участников поделили на несколько команд для обсуждения тем, актуальных для развития Дальнего Востока. Дискуссию о развитии арктических территорий РФ провели Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлова, и заместитель Министра, ответственный за арктическое направление, Александр Крутиков.

«Министерство получило новые полномочия по развитию Арктики. Мы и ранее курировали целый блок вопросов, касающихся арктических территорий дальневосточных регионов, это и Якутия, и Чукотский автономный округ, и развитие Северного морского пути. Сегодня мы накопили достаточный опыт, проделана большая работа по разработке специальных преференциальных режимов и мер поддержки, прежде всего, в социальной сфере, налажена работа институтов развития. Уверен, что молодые активные люди могут и должны становиться частью нашей команды, чтобы свои силы, умения и навыки вкладывать в развитие дальневосточных и арктических территорий», – сказал глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

Возможности увеличения численности населения в дальневосточных регионах обсуждались под руководством генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергея Ховрата. Он отметил, что Агентство на постоянной основе проводит сбор потребности компаний в кадрах, на основании которой дает предложения о необходимости подготовки тех или иных специалистов вузами и колледжами Дальнего Востока. «АРЧК ДВ готово содействовать в трудоустройстве на Дальнем Востоке финалистов и победителей конкурса», – пояснил он.

Еще одна часть «деловой игры» была посвящена запуску проектов на о. Русский в сфере высоких технологий.

Подводя итоги, Юрий Трутнев подчеркнул, что итогом Конкурса должно стать постепенное вовлечение участников в систему управления. «Весь смысл конкурса «Лидеры России», на мой взгляд, в двух направлениях. Первое – выявить самых талантливых, самых заинтересованных в развитии региона, страны молодых людей и помочь им пройти этот путь быстрее, подсказать, организовать обучение. Второе – это польза не только для людей, это польза для страны. Для того, чтобы мы как страна, как регион двигались быстрее, надо, чтобы к процессу управления привлекались наиболее талантливые молодые люди», – считает Юрий Трутнев.

В прошлом году несколько финалистов стали частью большой «дальневосточной команды». Министром промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) в марте прошлого года стал Максим Терещенко. Руководителем проекта интеграции бизнесов «Ростелекома» и «РТКОММ.РУ» в МРФ Дальний Восток был назначен победитель конкурса от ДФО Андрей Рузанов. Благодаря конкурсу в кадровый состав Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) вошёл Максим Дузь. Он был принят на работу в АНО АПИ в апреле 2017 года, занимался подготовкой мероприятий Агентства на Петербургском экономическом и Восточном экономическом форумах, разрабатывает предложения по субсидированию процентной ставки кредитования для бизнеса. Сейчас он займёт должность заместителя генерального директора Агентства по проектам в лесной отрасли. АНО АПИ готово принять новых победителей конкурса. «В Агентстве работают активные молодые специалисты и уже состоявшиеся профессионалы. Для привлечения лучших кадров Агентство проводит стажировки для студентов старших курсов и выпускников финансовых, экономических, технических и IT специальностей. Отдельное внимание мы обращаем на проведение конкурса «Лидеры России», – отметил руководитель агентства Леонид Петухов.

«Сейчас для молодых управленцев самое главное — выбрать для себя дорогу, по которой пойдет их жизнь. Но не надо думать о своей жизни, как о какой-то истории успеха. Оглядываться нежелательно, смотреть надо вперед. Нужно понимать следующие цели, стремиться к ним. Когда человек начинает постоянно оглядываться – все закончится. Жизнь это и успехи, и трудности. Но самое главное – готовность человека активно трудиться, создавать своим трудом что-то новое», – резюмировал Юрий Трутнев.

13-17 марта в Сочи проходит финал второго конкурса управленцев «Лидеры России». В нем принимает участие 31 представитель Дальневосточного федерального округа. Это 12 человек от Приморского края, 7 – Хабаровского края, 6 – Амурской области, 2 – Сахалинской области. Из Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края в финал прошли по одному участнику. Еще один участник из Камчатского края добавился из «листа ожидания».

Как сообщили ТИА «Острова» в Пресс-службе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, в прошлом году в финал конкурса вышли 30 представителей ДФО: 12 человек из Хабаровского края, 10 человек – из Приморского края, 4 человека – из Сахалинской области, 3 человека – от Республики Саха (Якутия). Финалисты и победители конкурса также приняли участие в четвертом Восточном экономическом форуме, выступили на нескольких отраслевых дискуссиях.