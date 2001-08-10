Почти 70 тысяч электронных виз выдано на Дальнем Востоке

С августа 2017 года на Дальнем Востоке применяется механизм электронных виз. За это время в ДФО выдано 69699 таких виз, причем почти 10 тысяч с начала года, и свыше тысячи за неделю.Чаще всего заявки на получение визы подают граждане КНР и Японии. Так, за прошедшую неделю выдано 732 визы для китайцев и 263 виз для японцев.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Минвостокразвития, с помощью упрощенного визового режима Дальний Восток посетили 51697 иностранцев из 15 стран. Как пояснили в Минвостокразвития России, с начала 2019 года в ДФО по электронной визе прибыло 6,4 тыс. иностранцев, из них 622 – за последнюю неделю, в том числе 412 граждан КНР, 211 жителя Японии, 2 гражданина Индии.

С помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах – Приморском крае, на Камчатке и Сахалине – работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».

Подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Напомним, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока подготовило проект постановления Правительства РФ о распространении механизма электронных виз на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края, которые вошли в состав Дальневосточного федерального округа, с 1 июня 2019 года.

Также Минвостокразвития РФ предлагает увеличить количество пунктов пропуска на Дальнем Востоке под электронные визы. Министерство подготовило законопроект о расширении механизма электронных виз на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока.

В конце февраля Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подготовить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путём расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях. Подготовку соответствующих предложений МИД должен провести совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом до 31 марта 2019 года.