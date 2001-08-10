У жителей Дальнего поинтересуются в какое время должен ходить поезд Южно-Сахалинск – Дальнее – Южно-Сахалинск
Жителей Дальнего просят высказать пожелания о расписании движения поезда Южно-Сахалинск - Дальнее - Южно-Сахалинск. Дополнительный вечерний рейс запущен для удобства жителей нового микрорайона. Решение об этом было принято как отклик на пожелания жителей, озвученные в ходе выездного приема граждан специалистами администрации Южно-Сахалинска с участием сотрудников РЖД.
Пока новый рейс отправляется из Южно-Сахалинска в 17.40, прибытие в Дальнее - в 17.50, отправление в Южно-Сахалинск - в 18.00. По данным АО «Пассажирская компания «Сахалин», в ближайшее время планируется скорректировать расписание движения этого поезда, чтобы сделать его максимально востребованным. Тем более что преимущества железнодорожного транспорта в скорости и комфорте очевидны, особенно в часы пик: время в пути фиксировано и составляет 10 минут, стоимость проезда – 9 рублей, об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
Высказать мнение и пожелания о работе пригородных поездов Южно-Сахалинск - Дальнее можно, написав на адрес: prigorod.dalnee@yandex.ru. На электронною почту ждут мнение дальненцев о том, в какое время поездки наиболее удобны, с какими автобусными маршрутами в центре города важно обеспечить пересечение, где оптимальное место для размещения новых посадочных платформ.
Сегодня в рабочем порядке в муниципалитете совместно с РЖД рассматривается возможность открытия дополнительных пассажирских платформ как в Дальнем, так и в центре города с благоустройством пешеходных дорожек к ним. Пока в Дальнем прибытие и отправление поезда осуществляется с одной платформы. Попасть на нее можно, перейдя на северную сторону ул. Ударной, напротив супермаркета «Магнит». Обсуждается вопрос об увеличении числа поездов и продлении их маршрута до ТРК «Сити Молл».
Кроме того, специалистами ПКС и МУП «ГИАЦ» прорабатывается вопрос о возможности оплаты проезда в поезде транспортной картой.
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