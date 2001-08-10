Сахалинское ГИБДД призывает островитян не торопиться менять резину на летнюю
На юге острова установилась теплая весенняя погода, однако весна еще не вступила окончательно в свои права, и температура воздуха до конца этой недели будет периодически меняться. Возможны потепления, а также и заморозки, которые могут привести к образованию льда на дорогах, особенно в ночное время и рано утром. Многие водители уже задумываются о том, что пора переходить на летнюю резину. Если поменять резину раньше времени, это существенно повлияет на безопасность езды. Летнюю резину можно ставить, только когда будет полностью исключен риск утренних заморозков, поскольку хорошее сцепление летних шин с дорогой возможно только при температуре выше +5 градусов. Поэтому, УГИБДД России по Сахалинской области рекомендует водителям не спешить со сменой резины на своем автомобиле.
Кроме того, пока на дорогах сохраняется вероятность образования гололедных явлений, водителям необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности, выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, об ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня Правительство утвердило единые тарифы авиаперевозок пассажиров на внутриобластных маршрутах
09:49 Сегодня В Южно-Сахалинске подвели итоги первенства Сахалинской области по теннису
- 09:57 Сегодня Почти 70 тысяч электронных виз выдано на Дальнем Востоке
10:15 Сегодня 90 борцов греко-римского стиля состязались на региональном турнире в Охе
- 18:10 15 Марта ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
16:15 14 Марта Жители Дальнего получат перерасчет за воду в платежках за март
16:11 14 Марта В Южно-Сахалинске прошел круглый стол по вопросам зимнего содержания дорог
- 14:43 14 Марта ВТБ стал лидером рынка автокредитования
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 09:57 Сегодня Почти 70 тысяч электронных виз выдано на Дальнем Востоке
- 09:12 Сегодня Правительство утвердило единые тарифы авиаперевозок пассажиров на внутриобластных маршрутах
- 17:20 Вчера Победители Олимпиады по русскому языку из КНДР посетят Сахалин
- 16:47 Вчера Сахалинские власти направят 134 миллиона рублей на компенсации жителям при покупке твердого топлива
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?