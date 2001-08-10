Сахалинское ГИБДД призывает островитян не торопиться менять резину на летнюю

На юге острова установилась теплая весенняя погода, однако весна еще не вступила окончательно в свои права, и температура воздуха до конца этой недели будет периодически меняться. Возможны потепления, а также и заморозки, которые могут привести к образованию льда на дорогах, особенно в ночное время и рано утром. Многие водители уже задумываются о том, что пора переходить на летнюю резину. Если поменять резину раньше времени, это существенно повлияет на безопасность езды. Летнюю резину можно ставить, только когда будет полностью исключен риск утренних заморозков, поскольку хорошее сцепление летних шин с дорогой возможно только при температуре выше +5 градусов. Поэтому, УГИБДД России по Сахалинской области рекомендует водителям не спешить со сменой резины на своем автомобиле.

Кроме того, пока на дорогах сохраняется вероятность образования гололедных явлений, водителям необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности, выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, об ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.