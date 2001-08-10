В Южно-Сахалинском парке культуры и отдыха прошли внутренние проверки
По итогам устранения нарушений, выявленных специалистами Контрольно-счетной палаты Городской Думы в рамках проверки деятельности городского парка за 2017, 2018 годы, к дисциплинарной ответственности привлечены директор департамента культуры Южно-Сахалинска Ирина Герасимова и директор учреждения Виктор Калюжный.
Кроме того, еще шесть сотрудников муниципального учреждения получили выговоры. Трудовые отношения с ними расторгнуты. Еще с одним сотрудником ГПКиО, функционал которого непосредственно связан с выявленными нарушениями, трудовой контракт также будет расторгнут после его выхода из отпуска.
Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинск по итогам проведенных совещаний при профильным вице-мэре, курирующем сферу культуры, администрация Южно-Сахалинска обязала руководителя учреждения принять меры по устранению выявленных КСП нарушений.
Напомним, что пока отчет КСП о результатах контрольного мероприятия не принят. Вместе с тем работа внутри учреждения по устранению недоработок уже ведется. По итогам принятых мер сокращена общая штатная численность сотрудников, проведено нормирование труда рабочих специальностей. Реорганизован ряд управленческих должностей. Это должно существенно сократить расходы по фонду оплаты труда.
В учреждении отрегулировали систему премиальных выплат. Общим собранием трудового коллектива выбран состав комиссии по назначению выплат стимулирующего характера. Введено в работу положение о стимулирующих выплатах, определены конкретные критерии эффективности для каждого сотрудника по показателям личного вклада. За должностными лицами закреплена персональная ответственность в части соблюдения норм отраслевой системы оплаты труда и локальных актов при исчислении средней заработной платы. Как подчеркнули в учреждении, в текущем году выплаты производятся в соответствии с отраслевой системой оплаты труда.
С начала 2019 года учреждением ведется работа по минимизации закупок у единственного поставщика, спланированы текущие расходы для их перевода на конкурентный способ. В целях повышения эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств активно ведется претензионная работа с подрядчиками. При заключении договоров строительного подряда максимально увеличены сроки гарантийных обязательств. Это дисциплинирует подрядчиков и повышает качество их работ, потому что на весь период гарантийного срока они устраняют выявленные недочеты за свой счет. Ведется работа по приведению в соответствие нормативно-правовых актов учреждения, в том числе регламентирующих закупочную деятельность, а также расходные обязательства учреждения в целом.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:59 Сегодня Дороги Южно-Сахалинска ремонтируют с помощью литого асфальта
09:27 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл первый день Кубка Дальнего Востока
- 09:14 Сегодня На конкурс «Команда Сахалинской области» подали более 1300 заявок
11:36 Сегодня Последняя возможность подать заявку для участия в Сахалинской студвесне есть у островитян
- 18:10 15 Марта ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
16:15 14 Марта Жители Дальнего получат перерасчет за воду в платежках за март
16:11 14 Марта В Южно-Сахалинске прошел круглый стол по вопросам зимнего содержания дорог
- 14:43 14 Марта ВТБ стал лидером рынка автокредитования
- 18:01 7 Марта Южносахалинцев приглашают на масленичную ярмарку
16:07 6 Марта В южно-сахалинской школе № 8 состоялся первый офицерский бал
- 15:58 6 Марта Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
09:45 1 Марта На Сахалине планируют увеличить объемы переработки нефти
Выбор редакции
- 15:14 Сегодня Сахалинские почтальоны доставят оборудование для цифрового телевещания маломобильным гражданам на дом
- 14:42 Сегодня Досрочный период ЕГЭ стартовал без технических сбоев и удаления участников
- 10:04 Сегодня Посмотреть презентацию книги Игоря Самарина сахалинцы смогут онлайн
- 15:15 Вчера На Сахалине стартовал этап континентального кубка Дальнего Востока
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?