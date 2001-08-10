В Южно-Сахалинском парке культуры и отдыха прошли внутренние проверки

По итогам устранения нарушений, выявленных специалистами Контрольно-счетной палаты Городской Думы в рамках проверки деятельности городского парка за 2017, 2018 годы, к дисциплинарной ответственности привлечены директор департамента культуры Южно-Сахалинска Ирина Герасимова и директор учреждения Виктор Калюжный.

Кроме того, еще шесть сотрудников муниципального учреждения получили выговоры. Трудовые отношения с ними расторгнуты. Еще с одним сотрудником ГПКиО, функционал которого непосредственно связан с выявленными нарушениями, трудовой контракт также будет расторгнут после его выхода из отпуска.

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинск по итогам проведенных совещаний при профильным вице-мэре, курирующем сферу культуры, администрация Южно-Сахалинска обязала руководителя учреждения принять меры по устранению выявленных КСП нарушений.

Напомним, что пока отчет КСП о результатах контрольного мероприятия не принят. Вместе с тем работа внутри учреждения по устранению недоработок уже ведется. По итогам принятых мер сокращена общая штатная численность сотрудников, проведено нормирование труда рабочих специальностей. Реорганизован ряд управленческих должностей. Это должно существенно сократить расходы по фонду оплаты труда.

В учреждении отрегулировали систему премиальных выплат. Общим собранием трудового коллектива выбран состав комиссии по назначению выплат стимулирующего характера. Введено в работу положение о стимулирующих выплатах, определены конкретные критерии эффективности для каждого сотрудника по показателям личного вклада. За должностными лицами закреплена персональная ответственность в части соблюдения норм отраслевой системы оплаты труда и локальных актов при исчислении средней заработной платы. Как подчеркнули в учреждении, в текущем году выплаты производятся в соответствии с отраслевой системой оплаты труда.

С начала 2019 года учреждением ведется работа по минимизации закупок у единственного поставщика, спланированы текущие расходы для их перевода на конкурентный способ. В целях повышения эффективности расходования бюджетных и внебюджетных средств активно ведется претензионная работа с подрядчиками. При заключении договоров строительного подряда максимально увеличены сроки гарантийных обязательств. Это дисциплинирует подрядчиков и повышает качество их работ, потому что на весь период гарантийного срока они устраняют выявленные недочеты за свой счет. Ведется работа по приведению в соответствие нормативно-правовых актов учреждения, в том числе регламентирующих закупочную деятельность, а также расходные обязательства учреждения в целом.