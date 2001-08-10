Тихоокеанское
информационное агентство
20 Марта 2019
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14:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

У юго-восточного побережья Сахалина продолжается разрушение прибрежного льда

20 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы) под воздействием штормового отжимного ветра и ветрового волнения продолжится разрушение прибрежного льда и вынос его в открытое море. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе сахалинского управления МЧС.

Выходить на лёд крайне опасно.

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