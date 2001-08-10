На дорогу к Синегорску выйдет дополнительная техника

Для стабилизации последствий неблагоприятных дорожных условий, сложившихся на грунтовом участке дороги к селу Синегорск, планируется привлечь дополнительную технику.

В поддержку техники ООО «Востокдорстрой», обслуживающего этот участок, выйдут экскаваторы и погрузчики МКП «Завод строительных материалов им. М.А. Федотова».

Как сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска, сейчас задача специалистов - вскрыть оставшиеся канавы и прочистить трубы, чтобы дать воде уйти с дороги. После того, как полотно просохнет, оно будет отсыпано инертными материалами.

Ситуацию с весенней распутицей осложняет движение большегрузов, регулярно поставляющих уголь в котельную села.

В текущем году планируется приступить к проектированию реконструкции участка синегорской дороги.