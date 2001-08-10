Сильная метель прогнозируется на территории Северо-Курильского района

Ночью и утром 20 марта на территории Северо-Курильского района прогнозируется очень сильный снег. Днём 20 марта ожидается сильная метель, видимость 500 м и менее, ветер 23-28 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинского управления МЧС, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанного района:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

-отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.