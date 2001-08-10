В Березняках приступают к строительству первых домов для ликвидации аварийного жилфонда

По данным управления жилищной политики Южно-Сахалинска, в Березняках в переселении нуждаются 72 семьи. Чтобы полностью закрыть потребность в новом благоустроенном жилье, в рамках программы переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории села построят 5 многоквартирных домов.

Как сообщают в МКУ «Управление капитального строительства», по итогам проведения аукционных процедур 13 марта заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству первой очереди застройки. Будут возведены два трехэтажных жилых дома на 27 квартир по адресам: ул. Зеленая, 10а (18 квартир) и ул. Зеленая, 22 (9 квартир). Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.

В новостройки переедут жители домов № 6, 8, 14 по ул. Зеленой. Всего 61 человек.

Согласно муниципальному контракту подрядная организация ООО «СКФ «Сфера» должна полностью завершить строительство до 31 марта 2020 года. К работам подрядчик приступит уже в апреле.

Это трехэтажные строения, конструкции жилых домов – монолитные железобетонные. Внутренняя отделка помещений выполняется под ключ, с установкой сантехнического и газового оборудования, а также газовых плит для приготовления пищи. Отопление будет осуществляться от индивидуальных газовых котлов. Для обеспечения доступа маломобильных граждан входы в здания оборудуются пандусами, а на лестничных клетках первых этажей каждого подъезда устраиваются подъемники наклонного типа. Предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Как отметили в управлении капитального строительства, после расселения жителей в новые квартиры и сноса аварийных домов на их месте начнется вторая очередь строительства. Возведут 3 трехэтажных дома для оставшихся жителей, нуждающихся в переселении: один на 9 и два на 18 квартир. Таким образом, в селе будет закрыт вопрос переселения жителей из аварийных зданий.

С начала этого года в Южно-Сахалинске переселены жители 32 квартир. До конца 2019-го планируется завершить расселение и снос 38 многоквартирных домов, расселенных в 2018 и 2019 годах. Их жильцы станут новоселами 25-го микрорайона города.