На Сахалине стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады профмастерства

19 марта в Сахалинском Промышленно-экономическом стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратилась начальник отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования, подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования Юлия Решетова и пожелала всем участникам успехов.

Как сообщили ТИА «Острова» в департаменте развития СПО ИРОСО, в течение двух дней 110 студентов островных профессиональных образовательных учреждений попробуют себя в одной из специальностей, представленных на конкурсе.

Перед региональным этапом в каждом учебном заведении, представленном на Олимпиаде, прошли свои внутренние соревнования. На областном этапе оказались представлены лучшие студенты своих учреждений, которые за два этапа олимпиады могут набрать в общей сложности 100 баллов: 30 за теорию и 70 за практику.

После приветственных слов и небольшого концерта студенты отправились на свои площадки. Победители регионального этапа олимпиады смогут уже в этом году отправиться на финал Всероссийской Олимпиады — каждое состязание по укрупнённой группе специальностей будет проходить в разных городах страны.