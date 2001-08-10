Последняя возможность подать заявку для участия в Сахалинской студвесне есть у островитян

Сахалинский этап всероссийского фестиваля состоится с 3 по 7 апреля. В этом году он пройдет под девизом «Перед нами весь мир!». Мероприятие приурочат к Году Театра в России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области.

Торжественная церемония открытия состоится 4 апреля в зале конгресс-холла «Столица». Затем в течение трех дней на самых масштабных площадках областного центра будет вестись работа по направлениям «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Журналистика» и «Шоу/программа». Участники будут соревноваться в двух категориях «Профильная» и «Непрофильная». Свои таланты на фестивале представит больше 300 сахалинцев. В мероприятии примут участие представители около 20 учебных заведений острова. Заявки от участников принимают до 21 марта. Их необходимо направлять на электронную почту: Rsm-sakh@mail.ru с пометкой «Студенческая весна - 2019». Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (4242) 47-29-88.



На фестивале также пройдут интеллектуальные игры, творческие встречи и мастер-классы от профессиональных экспертов, которые приедут на Сахалин. Особое внимание в этом году уделят занятиям по театральному искусству, которые пройдут в Чехов-центре. Завершится фестиваль 6 апреля гала-концертом в конгресс-холле «Столица». Победители Сахалинского этапа фестиваля отправятся на Всероссийский.

Сегодня также идет прием заявок на участие в волонтёрском корпусе "Российской Студенческой Весны - 2019". Письма желающих принимают до 25 марта. Для того, чтобы подать заявку необходимо зарегистрироваться на сайте КлубРСМ (https://club.ruy.ru/events/public-detail/10), выбрать волонтерское направление и заполнить анкету. «Всероссийский этап XXVII фестиваля студенческая весна» состоится в Перми с 14 по 18 мая.