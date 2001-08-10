Южно-Сахалинске детсады впервые присоединились к вакцинации от клещевого энцефалита
В Южно-Сахалинске впервые применяется практика вакцинирования детей от клещевого энцефалита в медицинских кабинетах дошкольных образовательных учреждений. Об том ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска.
Ранее вакцинацию от этого грозного заболевания по месту учебы получали только школьники города. Процедура проводится с письменного согласия родителей. Непосредственно перед ней ребенка в обязательном порядке осматривает приглашенный из медучреждения врач.
Сегодня вакцинация от клещевого энцефалита состоялась в южно-сахалинском саду №6: через чуткие руки старшей медсестры Татьяны Куценко прошли 40 воспитанников. Через неделю будет привита еще одна группа детей, у которых закончится медотвод.
Как и в прошлые годы, бесплатную вакцинацию детям от трех лет можно пройти в детской поликлинике. Для этого необходимо взять талон к своему участковому педиатру или в порядке живой очереди обратиться к иммунологу в 213 кабинет с 09.00 до 12.00, кроме понедельника и выходных.
Заведующая отделением вакцинопрофилактики детской поликлиники Марина Бушкова рассказала, что вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Клещевой энцефалит поражает в первую очередь центральную нервную систему, что особенно опасно для ребенка. Вакцинация не защитит от укуса инфицированного клеща, но позволит снизить риски от последствий заражения. В настоящее время массово проводится первая вакцинация. Через месяц - повторная. Спустя еще две недели, то есть к началу периода активности клещей, у ребенка выработается стойкий иммунитет к заболеванию,. Через год потребуется однократная ревакцинация (и затем - ревакцинация один раз в три года). К настоящему моменту получили законченную вакцинацию 2800 детей.
По словам специалиста, в некоторых случаях реакцией на вакцинацию может стать подъем температуры у ребенка, покраснение или отек в месте инъекции, которые проходят в течение трех дней.
- К сожалению, пока родители неактивно прививают детей от этого заболевания. Не все знают, что у нас эндемичный по клещевому энцефалиту район, - отметила Марина Бушкова. - Огромная просьба к родителям, заинтересованным в здоровье своих детей, найти время и привиться или у нас в поликлинике, или в той образовательной организации, которую посещает ребенок.
Оксана Танчук первый раз сделала эту прививку своей пятилетней дочери Диане.
- Скоро все станет зеленым, везде природа, а мы хотим гулять по паркам, по лесам, путешествовать, да и живем мы в частном доме. - рассказала женщина. - Старшему ребенку делаем давно, себе, супругу. Все нормально переносим. Главное, что появляется чувство защищенности.
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