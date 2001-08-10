Сахалин и Курилы присоединились к конкурсу «Лидер». Он проходит в рамках Всероссийской социальной акции «Здоровое питание - активное долголетие». Региональный штаб курирует его проведение в области и определит победителей регионального этапа. «Акция поможет сформировать потребность в здоровом активном образе жизни у сахалинских школьников и их родителей и создать у них правильное представление о здоровом питании.

Кроме этих актуальных целей, акция нацелена на выявление лидеров, проявляющих интерес к здоровому питанию, среди учащихся старшего звена. Как сообщили ТИА «Острова» в региональном штабе конкурса, алгоритм реализации выстроен таким образом, что задачи акции стимулируют навыки самостоятельной исследовательской работы и активной деятельности в партнерстве с профильными ведомствами и местными органами власти», - говорит Ольга Викулова, региональный координатор проекта «Здоровое будущее» и председатель регионального штаба конкурса «Лидер».

По словам Елены Клиновой, ведущего специалиста министерства образования Сахалинской области, для будущих участников всероссийский штаб разработал методические рекомендации и презентационные блоки, которые помогут старшеклассниками в соответствии с условиями акции провести с учащимися 5-8 классов урок на тему «Я то, что я ем».

Дополнительные баллы старшеклассникам начисляются в том случае, если они смогут увлечь своих слушателей и учащихся среднего школьного звена примут участие в качестве помощников в проведении занятий для учеников 1-4 классов. Такая активность будет вознаграждена сторицей: лучшие представители регионального этапа выходят на всероссийский, а в случае победы в Москве могут претендовать на путевку в знаменитую российскую здравницу «Артек».

В работе регионального штаба принимают участие представители Роспотребнадзора, министерств здравоохранения и образования Сахалинской области. Они обеспечат максимально широкое представительство в акции общеобразовательных учреждений Сахалина и Курил.