Досрочный период ЕГЭ стартовал без технических сбоев и удаления участников

В среду, 20 марта, на Сахалине состоялся первый ЕГЭ досрочного периода по литературе и географии. Сдать экзамен досрочно изъявили желание 35 выпускников прошлых лет. Для них в регионе работал один пункт проведения экзамена на базе средней общеобразовательной школы № 32 областного центра.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства образования Сахалинской области, технологических сбоев в ходе экзамена не зафиксировано. ЕГЭ прошел без нарушений, в штатном режиме. В пункте проведения ЕГЭ присутствовали члены государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области, специалисты, осуществляющие контроль и надзор за прохождением государственной итоговой аттестации на территории региона и общественные наблюдатели.

Напомним, что согласно единому расписанию, досрочная волна ЕГЭ во всех субъектах РФ в этом году проходит с 20 марта по 10 апреля. В этот период экзамены планируют сдавать более 270 сахалинцев.

«Решил сразу после школы пойти служить в армию. В настоящее время я военнослужащий. Служу уже девятый месяц. Пришло время подумать о будущей профессии. Сегодня пришел на ЕГЭ по литературе. Планирую после армии поступать в один из вузов г. Санкт-Петербурга. Все личное время в армии посвящаю подготовке к ЕГЭ. Перед экзаменами много занимался. Офицеры в части помогают, понимают и поддерживают. Надеюсь, что я успешно справлюсь со всеми заданиями», - делится участник единого государственного экзамена военнослужащий Олег Непомнящий.

«Я сдавал ЕГЭ в 2016 году. В настоящее время являюсь студентов. Сегодня на пункте присутствую в роли общественного наблюдателя от Российского союза молодежи. Моя главная задача – наблюдать за соблюдением порядка проведения единого госэкзамена и пресекать нарушения как со стороны участников, сдающих экзамен, так и со стороны организаторов его проведения. Мы должны следить за объективностью и честностью проведения ЕГЭ», - поделился общественный наблюдатель от регионального отделения Российского союза молодежи Константин Курганов.

В досрочный период сдачи ЕГЭ в островном регионе будет задействовано 9 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), все они расположены в г. Южно-Сахалинске. Во всех ППЭ в онлайн-режиме ведется видеонаблюдение, а контрольные измерительные материалы для участников распечатываются непосредственно в аудиториях за несколько минут до начала ЕГЭ. По завершении экзамена бланки с ответами сканируются в пунктах и сразу попадают в Региональный центр обработки информации.

«Сегодня на Сахалине, как и во всей стране, проходят досрочные экзамены по литературе и географии. Надо сказать, что эти предметы не являются обязательными для получения аттестата, но обязательны для поступления в ВУЗы по соответствующим направлениям подготовки. Минимальное количество баллов ЕГЭ по географии составляет 37 баллов, по литературе – 32. Первый ЕГЭ досрочного периода на Сахалине прошел в штатном режиме без технологических сбоев, нарушений и удалений», - отметила член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области Елена Шишова.

Результаты по указанным предметам станут известны не позднее 2 апреля. Приём апелляций о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 3-4 апреля.

В ближайшее время пройдут экзамены по русскому языку (22 марта), истории и химии (25 марта), по иностранному языку (27 марта), по базовой и профильной математике (29 марта).

Министерство образования Сахалинской области напоминает, что на весь период проведения экзаменационной кампании продолжает работу "горячая телефонная линия". Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00ч. по телефонам: 8(4242)46-59-60,46-59-93.