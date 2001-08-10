Сахалинские почтальоны доставят оборудование для цифрового телевещания маломобильным гражданам на дом

С 25 марта на территории Сахалинской области стартует продажа антенн и приставок для приема цифрового телесигнала в отделениях Почты России. Доставку на дом оборудования пенсионерам и маломобильным гражданам обеспечат почтальоны.

Как сообщили в департаменте информационной политики правительства Сахалинской области, сделать заказ на доставку оборудования пенсионеры могут во время ближайшего визита почтальона. Сразу после поступления необходимого оборудования в отделения почтовой связи, заказ будет доставлен на дом.

Заявки на доставку антенн и приставок для приема цифрового телесигнала принимаются также в отделениях почтовой связи области и по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

«Мы получили уже более трехсот заявок от жителей Сахалинской области. В основном это северные районы и центральная часть острова, на юге – Холмский и Невельской районы», отметила Елена Демина, и.о. директора УФПС Сахалинской области.

Стоимость оборудования для приема цифрового телесигнала в отделениях почтовой связи единая по всей России.

С целью оповещения населения о предстоящем отключении аналогового вещания в почтовых отделениях будут размещены информационные плакаты.

С января 2019 года в России начался переход на цифровое эфирное телевещание. В первую волну отключения аналогового телевидения попали семь регионов. Во вторую волну, которая начнется с 15 апреля, входит порядка двадцати регионов страны, включая Сахалинскую область.