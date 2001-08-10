В Южно-Сахалинске в пятницу ожидается метель

Начавшийся сегодня снегопад не прекратится до конца рабочей недели и в пятницу грозит обернуться сильной метелью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска. По информации МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска» 22 марта в южных районах Сахалина и в Южно-Сахалинске ожидаются: сильный снег (7-15 мм за 12 часов), метель, видимость 500 метров и менее, ветер 20-25 м/с.

Жителей города в случае неблагоприятных погодных условий просят быть осторожными и внимательными, соблюдать личную безопасность, без необходимости не выезжать за пределы Южно-Сахалинска.

Водителям напоминают о необходимости не оставлять автомобили на проезжей части улично-дорожной сети города для ее оперативной расчистки.

В экстренных ситуациях обращаться за помощью следует по телефону: 112.

Актуальную информацию по режиму занятий в школах города при ухудшении прогнозируемой метеообстановки можно будет найти на официальном сайте города и аккаунтах мэрии в социальных сетях.