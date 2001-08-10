Условное возгорание потушили пожарные в Южно-Курильске

Работники Южно-Курильского пожарного отряда приняли участие в тренировке по тушению возгорания в здании районной администрации.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении противопожарной службы Сахалинской области, по сценарию, в одном из помещений произошло возгорания из-за неполадки в электрооборудовании. Сработала сигнализация, сигнал от которой поступил на пульт диспетчера местной пожарной части. Борцы с огнем незамедлительно выехали на вызов. Также на место прибыли работники скорой медицинской помощи и аварийной службы электрических сетей.

Одновременно представители администрации провели эвакуацию персонала здания. Всего на свежий воздух вывели 34 человека.

Согласно условий тренировки, ликвидацию возгорания затрудняли сильное задымление и быстрое распространение огня, а также наличие зарешеченных окон и дверей. Звено газодымозащитной службы провело разведку здания на наличие оставшихся внутри людей. Также был установлен очаг возгорания.

В результате выверенных действий пожарных условное возгорание было успешно ликвидировано. В тушении было задействовано 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Мероприятие прошло в соответствии с планом подготовки главного управления МЧС России по Сахалинской области и Агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области на 2019 год.