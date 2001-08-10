В Южно-Сахалинске проводят противопаводковые мероприятия
В преддверии наступления сезона весенних паводков на территории городского округа проводятся мероприятия по предотвращению подтопления территорий жилого сектора и подготовке к ликвидации возможных последствий паводка.
Как отмечают в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», согласно данным ФГБУ «Сахалинское УГМС» на территории Южно-Сахалинска в этом году выпало ограниченное количество снега, зима была малоснежной. Но в водоотводных канавах образовался достаточно большой снежный запас, поэтому необходимо выполнить комплекс противопаводковых мероприятий на территориях, которые потенциально подвержены подтоплению. Об этом сообщили ТИА «Острова» в агентстве по развитию города Южно-Сахалинск.
Техника МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» и подрядных организаций выполняет вывоз снега из зон риска, очистку дренажных систем, кюветов, канав и ряд других работ. Ежедневно заняты до 20 единиц спецтехники. Работы идут в Ключах, Березняках, Старорусском, Дальнем, Ново-Александровске, Луговом, Хомутово. Техника работает также на расчистке водоотводных канав в частном секторе Южно-Сахалинска. Особое внимание уделено жилым массивам Владимировки, находящимся в низинах.
Как отмечают в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», на территории Южно-Сахалинска насчитывается порядка 5 зон, подверженных подтоплению. Прежде всего это район рек Хомутовки и Красносельской. За последние 3 года муниципалитетом выполнен большой объем работ по расчистке русла рек, дноуглублению, строительству дамб, что существенно снижает риск подъема воды и выхода ее на пойму.
В преддверии сезона паводков силами специалистов управления ГО и ЧС проверены водные объекты на отсутствие заторов, которые могут задерживать прохождение вод. Ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации.
В готовность приведены силы и средства для ликвидации возможных последствий паводков. Это 198 человек и 118 единиц техники: экскаваторы, самосвалы, погрузчики и т. д. Кроме того, на складе муниципального резерва создан запас спецсредств для оказания помощи населению (помпы для откачивания воды, тепловые пушки для обогрева и просушки помещений, лодки, спасательные жилеты). Спланирован порядок действий дежурных сил и средств по реагированию на обращения граждан.
В случае возникновения нештатной ситуации необходимо обращаться в центр обработки вызовов по телефону 112.
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