Сахалинские энергетики переведены в режим повышенной готовности

Сегодня аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады Сахалинэнерго переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий надвигающего циклона. По сообщениям синоптиков, 22 марта в южных районах Сахалина ожидаются сильный снег, видимость 500 метров и менее, ветер 20-25 метров в секунду.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго», в энергокомпании разработан и согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам ГО и ЧС муниципальных образований план взаимодействия при ликвидации последствий стихии. В электросетевом комплексе в вышеуказанных районах приостановлены все плановые ремонтные работы.

На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.

В целом, для ликвидации последствий непогоды Сахалинэнерго обеспечило готовность 41 аварийной бригады (162 человека) и 58 единиц автотранспортной и спецтехники.

В связи с возможным повреждением циклоном линий электропередачи, энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность – не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112