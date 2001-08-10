В Южно-Сахалинске в этом году отремонтируют 19 детских садов

В Южно-Сахалинске в этом году планируют отремонтировать 19 детских садов. Как отмечают в департаменте образования, план работ по капитальным ремонтам дошкольных образовательных учреждений, который администрация Южно-Сахалинска приняла к исполнению в этом году, масштабный и ранее в таких объемах не реализовывался.

В 2019 году на благоустройство территории и различные виды капитального ремонта в 19 детских садах выделено более 500 млн рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинска. Для сравнения: в предыдущие годы на эти цели выделялись гораздо меньшие суммы (130-188 млн рублей).

Предстоит выполнить большой объем работ: капитальный ремонт фасадов - в 11 учреждениях, ремонт кровли - в 13, замену инженерных сетей - в 5, капитальный ремонт вентиляции - в 4 учреждениях, во стольких же пройдет капитальный ремонт внутренних помещений, а также благоустройство территории - в 6 дошкольных учреждениях.

В настоящее время закончены работы в детском саду № 42 «Черемушки». Здесь выполнен ремонт электрических сетей. В саду № 20 «Красная Шапочка» отремонтированы фасад и кровля. До конца марта будет закончен ремонт кровли на здании детского сада № 19 «Аленушка».

Заключены контракты на капитальный ремонт фасадов и кровель ряда дошкольных учреждений. Так, в ближайшее время строители приступят к работам в детских садах № 10 «Росинка», № 11 «Ромашка», № 18 «Гармония», № 23 «Гномик», № 27 «Зарничка», № 29 «Василек», № 31 «Аистенок», № 40 «Теремок», № 44 «Незабудка», № 48 «Малыш». Одновременно с ремонтом кровель будут проходить внутренние ремонты инженерных сетей, помещений и вентиляции.

Отметим, большинство этих видов капитального ремонта требуют значительного количества времени для производства работ (от 2 до 4 месяцев). Поэтому для их проведения возникает необходимость закрыть дошкольное учреждение для посещения детей, в первую очередь в целях их безопасности.

При этом для синхронизации проведения различных видов капитального ремонта в детских садах департаментом образования совместно с МКУ «Управление капитального строительства» составлен план-график в разрезе видов работ по каждому учреждению.

При закрытии дошкольного учреждения на время проведения капитального ремонта администрация детского сада в обязательном порядке заблаговременно оповестит об этом родителей. При необходимости воспитанникам будут предоставлены места для временного нахождения в других детских садах Южно-Сахалинска. Особое внимание уделят выпускным группам: ребятам дадут возможность максимально комфортно окончить обучение в детском саду и попрощаться с дошкольным учреждением в рамках общепринятых традиций.

По всем спорным вопросам необходимо обращаться в департамент образования по телефону 312-687 (доб. 4).

Добавим, также заключены контракты на благоустройство территории 4 дошкольных учреждений: № 24 «Солнышко», № 36 «Мальвина», № 44 «Незабудка», № 55 «Веснушка». Эти работы проведут в летний период, и они не скажутся на возможности посещать садик.