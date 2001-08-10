Жители Владимировки предпочли новый спортивный зал Дому культуры

Тринадцатая из пятнадцати запланированных в Южно-Сахалинске встреч по обсуждению проектов по инициативному бюджетированию собрала в восточной гимназии жителей Владимировки.

В настоящее время на территории района расположены 1960 домов индивидуальной постройки, 134 многоквартирных дома, в которых проживают около 13 тысяч жителей. Еще около 5 тысяч человек круглогодично проживают в 52 садоводческих товариществах, расположенных неподалеку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в агентстве по развитию города Южно-Сахалинск.

Вероятно, ухудшившаяся к вечеру погода помешала посетить собрание всем желающим. Вниманию собравшихся представили два проекта от инициативных групп жителей.

- Кто может вспомнить, когда и на каких площадка во Владимировке проходили какие-нибудь массовые фестивали или конкурсы? Конечно, нет! – обратилась к залу Светлана Волкова и рассказала о необходимости строительства в районе восточнее дома № 22 по ул. А. Матросова Дома культуры, который мог бы собрать под своей крышей южносахалинцев разных возрастов, увлекающихся вокалом, хореографией, театральным и изобразительным искусством.

Второй проект презентовала Марина Волкова. Она считает, что недавно введенный в эксплуатацию многофункциональный спортивный зал «Юниор» не обеспечивает потребности всех жителей района в занятии физической культурой вблизи от дома, поэтому женщина выступила с инициативой строительства еще одного зала восточнее дома №3 по ул. Л. Толстого.

Оба проекта получили положительную оценку экспертов от городской администрации, то есть нет условий, которые могли бы препятствовать их реализации. Вместе с тем была озвучена информация о том, что в соответствии с разрабатываемым сейчас проектом территорий западного жилого района на месте земельного участка, где южносахалинцы хотят видеть спортзал, предполагается строительство детского сада. Как подчеркнула ведущая собрания, первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна, жители сами должны решить, возводить ли спортивный зал или зарезервировать участок под образовательное учреждение.

В итоге большинство голосов присутствующие жители района отдали за строительство спортзала.

Наталия Куприна заявила о максимальной заинтересованности властей в поддержке инициатив населения. Проект по инициативному бюджетированию лично курирует врио губернатора Валерий Лимаренко. Например, в прошлом году из-за нюансов земельного законодательства один из проектов не смог получить положительное заключение экспертов. В течение года городская администрация помогла решить вопросы, препятствующие реализации идеи. И уже усовершенствованный проект снова был вынесен инициативной группой жителей на обсуждение соседей и стал победителем.

- То, что вы делаете, и уникально, и масштабно. В РФ проекты подобного рода выполняются в 50 регионах, но в такой форме и в таком объеме - только на вашей территории. Это становится примером для других регионов. Многие хотят этому тоже научиться, - подчеркнул посетивший встречу эксперт Всемирного банка Сергей Гридин. – Мы очень рады, что правительство области и администрация Южно-Сахалинска предпринимают такие усилия для поддержания проектов.